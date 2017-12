Exposição: Cores em Movimento, Carlos Vera

Sempre em busca de novas formas e cores, Carlos Vera expressa sua arte, que além da beleza, faz pensar, refletir e mexe com o inconsciente das pessoas. Numa mistura do imaginário e verdadeiro, está a nova fase da arte do campo-grandense Carlos Vera, artista plástico, designer gráfico e publicitário.

Experimentando sempre novos processos de criação com trabalhos figurativos e elementos urbanos, e agora com abstrato, Carlos Vera vem lapidando uma elegante arquitetura pictórica na qual encontramos formas do nosso cotidiano, reconstruídas com movimento, leveza, precisão e muita criatividade.

Em suas telas intrigantes a cor fala, conta, movimenta-se e vem ao encontro do espectador. Uma identidade singular que caracteriza suas várias fases de criação e que pode ser comprovada nas várias exposições coletivas e individuais das quais vem participando ao longo dos anos, com trabalhos contemplados em dois salões de Artes Plásticas de Mato Grosso do Sul e reconhecido nacional e internacionalmente.

São fases que retratam, em acrílico sobre tela, uma variação de cores e máscaras bem humoradas, elementos indígenas, pássaros, palhaços e flores sempre pintados em tons alegres e vibrantes.

A técnica de Carlos Vera passeia por várias formas de expressão; não limita sua obra. Faz uma constante experimentação. Uma identidade singular que caracteriza suas várias fases de criação. Sem medo de ousar e na constante busca pela perfeição das cores e dos detalhes, empreende agora uma viagem pelo abstrato. Carlos Vera está abusando das cores, tamanhos e das formas e para compor a sua nova criação abstrata. Uma coleção inédita de resultado estético moderno e inovador.

Serviço: Exposição Cores em Movimento

Abertura dia 08 dezembro (sexta-feira) 19:30horas

GALERIA DE VIDRO - Plataforma Cultural - Av. Calogéras, 3015 (esquina com a av. Mato Grosso).