Variedades Exposição: Vila do Chaves fica em shopping da Capital até domingo A Vila mais famosa do Brasil fica até o dia 05 de março

Quem ainda não visitou a exposição “A Vila do Chaves”, tem até o próximo domingo para se encantar com a riqueza de detalhes da única réplica da Vila em que Chaves, Quico, Dona Florinda, Seu Madruga e todos os outros personagens, fizeram, além de história, muita gente sorrir e chorar. O cenário fica no segundo piso do Shopping Bosque dos Ipês, ao lado da Anita Shoes.

A exposição, que pela primeira vez saiu do Estado de São Paulo, tem o pátio completo, com o barril do “Chavinho”, para os íntimos, os triciclos, a escadaria, além das fachadas das casas da Dona Florinda, da Bruxa do 71, aliás, Dona Clotilde e a casa completa do Seu Madruga, ambientes em que os visitantes podem tirar fotos e sentir toda a emoção de partilhar do cenário que marcou gerações.

A visitação na Vila do Chaves tem duração de aproximadamente 30 minutos. Crianças de até 06 anos, estudantes, doadores de sangue, pessoas com deficiência e professores (redes estadual, municipal e particular), têm direito à meia-entrada. É autorizado fotografar e filmar à vontade.

Ingressos

Com venda feita pela Eventim (www.eventim.com.br), o valor do ingresso é R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia-entrada). O ponto de vendas é na Praça de Alimentação do Shopping e funciona das 10h às 22h, todos os dias. A visitação acontece de segunda a sábado, das 10h às 21h30 e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. (Com Assessoria)