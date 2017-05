Variedades Feijoada marca lançamento do Almoço Brasileiro neste sábado na Capital

Foto: Divulgação

Acontece neste sábado (13), o lançamento do cardápio ‘Almoço Brasileiro’, às 12 horas,no Ritual Restaurante, com uma deliciosa feijoada, preparada pelo chef e proprietário do local, Gustavo Helney. O evento conta ainda com caipirinhas especiais desenvolvidas pelo o Apothecário Bar Escola e cervejas à vontade.

O restaurante Ritual existe há dez anos e sempre funcionou dentro do Bahamas Suíte Hotel. Mas recentemente, o local ganhou uma entrada anexa ao espaço, facilitando a visita de pessoas a fim de se deliciar do cardápio e que não são hóspedes do hotel.

Com a proposta de pratos executivos brasileiros com acompanhamento de uma saladinha fresca direta da horta, o Almoço Brasileiro conta com pratos fartos, de qualidade ímpar, e com opções variadas para que o cliente escolha o que quer comer com todo o conforto que o espaço oferece, em um ambiente tranquilo e charmoso

O menu do Almoço Brasileiro tem influência de pratos regionais sul-mato-grossenses, além dos clássicos da culinária do país. O novo cardápio é servido de segunda a sábado, das 11h30 as 15 horas, com preços acessíveis. O valor do prato individual varia de R$ 15 até R$ 30, podendo ser escolhido à la carte ou menu executivo.

O Ritual Restaurante traz a mesma essência da unidade que é sucesso da cidade de Turim na Itália, o Ritual Brasileiro, de comando da Viviane Helney, irmã de Gustavo, do Ritual Restaurante da Capital.

Sobre Gustavo Helney

Gustavo Helney foi o primeiro sul-mato-grossense a se formar no curso superior de Gastronomia do país, com didática como docente do SENAC de São Paulo. Seu know-how inclui experiência em cozinhas de renomados restaurantes em Campos do Jordão e com referência internacional, atendendo o exclusivo evento da Copa de Hipismo na Itália.

Serviço

O Ritual Restaurante fica na Rua José Antônio, 1.117, Centro. (Anexo ao Bahamas Suíte Hotel)