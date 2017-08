Música Fergie poderá fazer parceria com Anitta

Em entrevista à revista Vogue Brasil para a edição que circulará em setembro, a cantora Fergie teceu elogios ao Brasil e deixou no ar uma possível parceria com Anitta. A americana aprovou os clipes recém-lançados da cantora brasileira, produzidos por Giovanni Bianco, que inclusive trabalhou com Fergie em seu seu novo disco, "Double Dutchess".

Ao dizer em tom de brincadeira que "foi brasileira em uma outra vida", a loira falou sobre o trabalho de algumas cantoras a quem admira, como Ivete Sangalo, além da própria Anitta, com quem a americana assume ter bastante contato por telefone. Questionada sobre a possibilidade de uma nova parceria com cantora de "Paradinha", Fergie disparou: "Estamos conversando".

No próximo dia 16 de setembro, a dona do single "Big Girls Don't Cry" realiza concerto no Palco Mundo do Rock in Rio 2017. Já no dia 22 do próximo mês, a artista deve lançar, oficialmente, seu segundo disco solo da carreira. "Double Dutchess" traz uma tracklist de 13 canções, dentre elas, "Hungry", faixa de abertura do novo disco.