Cidade Férias em família tem Circo Indoor, Navio Pirata e Vila do Chaves

Para os adultos, o período de férias é lembrado como o momento de descanso e de organização para todas as coisas que ficam para trás na correria diária, mas para os pequenos, é tempo de diversão e de gastar energia. Pensando nisso, a programação precisa ser especial e para toda a família.

No Bosque dos Ipês, adultos e crianças serão transportados para um mundo de malabares, equilibrismo e muita palhaçada, com o Circo Indoor na Arena Bosque. As apresentações acontecem de terça a sexta-feira, às 18h. Aos sábados e domingos são três horários: 14h, 16h e 18 horas.

E como diversão nunca é demais, os mais animados e aventureiros poderão participar da “Oficina de Circo”, de terça a sexta-feira, sempre às 15 horas e gratuitas. Para participar da brincadeira, é preciso ter mais de 07 anos e estar acompanhando dos pais ou responsáveis.

Tem mais diversão

Que tal um Navio Pirata gigante, recheado com milhares de bolinhas coloridas? Para a alegria dos adultos e das crianças, afinal ninguém fica de fora da brincadeira, os grandões também estão liberados para aproveitar a atração, que tem início no dia 14 de janeiro.

A brincadeira tem algumas regras, entre elas, a obrigatoriedade de um acompanhante (sem custos) para menores de 4 anos e é obrigatória a permanência de um responsável enquanto as crianças se divertem. Fora isso, é só diversão.

E quem ainda não visitou a vila mais famosa do Brasil, a Exposição Vila do Chaves foi prorrogada e segue até o dia 30 de janeiro. Os fãs podem viver a emoção de entrar na única réplica da Vila em que Chaves, Quico, Dona Florinda, Seu Madruga e todos os outros personagens, fizeram, além de história, muita gente sorrir e chorar.

A exposição, que pela primeira vez sai do Estado de São Paulo, tem o pátio completo, com o barril do “Chavinho”, para os íntimos, os triciclos, a escadaria, além das fachadas das casas da Dona Florinda, da Bruxa do 71, aliás, Dona Clotilde e a casa completa do Seu Madruga, ambientes em que os visitantes podem tirar fotos.

O cenário, autorizado pela Televisa (marca detentora do seriado) está no segundo piso do Shopping, ao lado da loja Anita Shoes e, durante a visitação é possível interagir com promotores vestidos como os personagens da Vila, além de embarcar na atmosfera do seriado, com músicas que marcaram diversos episódios.

Serviço

A programação das Férias no Bosque está dividida por todo o Shopping:

Circo Indoor, na Arena Bosque – segundo piso, próximo à Praça de Alimentação. A cada R$ 10 em cupons fiscais de qualquer loja do Shopping, o cliente tem direito a um par de ingressos para espetáculos na mesma data do documento;

Navio Pirata (com bilheteria) – na Praça Central, a partir de 14 de janeiro;

Vila do Chaves - com venda feita pela Eventim (www.eventim.com.br), o valor do ingresso é R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia-entrada). O ponto de vendas é na Praça de Alimentação do Shopping e funciona das 10h às 22h, todos os dias. A visitação acontece de segunda a sábado, das 10h às 21h30 e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados.