Ano Novo Festa da virada em Amambai terá como atração Gersão e banda O ex-gaiteiro do Grupo Tradição e da dupla Zezé di Camargo & Luciano

Foto: Reprodução

O gaiteiro de renome nacional, Gerson Douglas, o "Gersão" e sua banda, serão as grandes atrações para festa da virada no dia 31 de dezembro, em Amambai.

A atração foi anunciada pelo DECOM (Departamento de Comunicação) da prefeitura local e irá animar os amambaienses na despedida de 2018 e na saudação à chegada de 2019, na Praça Coronel Valêncio de Brum, a praça central da cidade.

Gersão, que é ex-gaiteiro da dupla Zezé di Camargo & Luciano e do Grupo Tradição, que revelou para o Brasil e para o mundo o cantor Michel Teló, se apresentou com sua banda em Amambai no mês de junho durante o Arraiá da Família e arrastou uma multidão para a praça central da cidade.

Outras atrações

De acordo com a Sedesc (Secretaria de Desporto e Cultura) da prefeitura local, este ano não deverá haver a tradicional queima de fogos e show pirotécnico, mas, segundo a secretária Lígia Machado, a Secretaria prepara surpresas para a despedida de 2018 e a recepção a 2019.

