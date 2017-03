Sertanejo Festa das Patroas acontece na Capital em maio

A festa sertaneja mais concorrida do Brasil vai reunir Maiara & Maraisa, Marilia Mendonça e Paula Mattos em Campo Grande no dia 05 de Maio, sexta-feira. A novidade fica por conta do local, que passa a ser no Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Parceiras de trabalho e de vida, o que era uma música, virou show através de uma ideia de Marília ao lado das gêmeas Maiara & Maraísa. A cada apresentação, elas convidam outras mulheres para dividirem o palco, em Campo Grande é a vez de uma prata da casa fazer as honras, Paula Mattos.

As cantoras são fenômenos absolutos em todo o Brasil. Se empoderaram da “sofrência” e trouxeram um novo folego a música sertaneja.

Em suas biografias há muitas coisas em comum, mas duas se destacam: a primeira é que desde o começo, tudo foi muito difícil, e a segunda é que elas se mostram como mulheres reais, sem fingirem serem perfeitas, e o público tem aplaudido o modelo “gente como a gente”.

“Mudamos o local do show por uma questão de logística e comodidade para os fãs. O fácil acesso ao shopping e a segurança também foram levados em consideração. E lá também, foi palco da gravação do último DVD de Maiara e & Maraisa, então temos certeza que será um grande espetáculo.” – revela Valter Junior da Santo Show.

No dia 05 de maio, sexta-feira, “As Patroas” sobem ao palco em shows separados e se juntam em vários momentos para cantarem juntas.

Serviço

Pista R$ 30,00 / Estudante: R$ 15,00

Área Vip: R$ 80,00/ Estudante: R$ 40,00

Camarote: R$ 160,00 / Estudante: R$ 105,00 sendo R$ 50,00 de taxa de serviço

Open Bar: Cerveja, Água e Refrigerante

Backstage: R$ 300,00 / Taxa de serviço R$ 190,00 sendo R$ 80,00 de taxa de serviço

Open Bar: Vodka, Cerveja, Água, Refri e Open Food

Bangalôs - Esgotados



Postos de venda:

Polo Play - Shop Campo Grande

Gugu Lanches – Av. Afonso Pena



Informações: 67 - 3025 4006