Festa do Peixe Festa do Peixe de Camisão terá pratos típicos e show com Alex & Yvan na abertura Festa será realizada entre os dias 28 e 30 de setembro

O secretário de cultura e turismo de Aquidauana, Humberto Torres, divulgou o calendário completo de atrações da 1° Festa do Peixe do distrito de Camisão, que acontece entre os dias 28 e 30 de setembro, no município de Aquidauana. Haverá shows, rodas de conversa, comidas típicas e atrações culturais.

No primeiro dia, o evento começa com roda de conversa e observação de pássaros. Às 18 horas acontece a abertura oficial e a abertura da praça de alimentação. Já às 22 horas, acontecem apresentações culturais e show com a dupla Alex & Yvan. No dia 29, às 15 horas haverá roda de conversa, minicurso (Amor Peixe) e bibliofeira (recreação infantil).

Às 18 horas abre a praça de alimentação e em seguida, às 19 horas, acontece concurso gastronômico. Juliana Monteiro é a atração principal da noite, a partir das 22 horas. No último dia, às 07h30 tem corrida de Camisão ao morro do Paxixi, 9 horas canoagem e ação social, às 10 horas abre a praça de alimentação, e às 12 horas tem o resultado do concurso gastronômico. Lino & Nando fecham as apresentações.

"Vai ter muita variedade, principalmente da culinária local, com linguiça de peixe, pastel de peixe e muqueca", explicou Torres. Segundo ele, as barracas serão montadas na rodovia MS-450, em frente à igreja, com autorização da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e Polícia Militar Rodoviária Estadual.