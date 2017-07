Festa Festa “Julina” mistura tradição do laço comprido e concurso de Miss "Final de semana agitado na Capital"

Já tradiciona, fogueira, bandeiras coloridas, comidas típicas, pessoas vestidas de caipira e muito mais.

Acontece nesse sábado (22), Festa "Julina", no Circuito Morena de Laço Comprido, o evento é realizado pelas candidatas a Miss do circuito.

Segundo os organizadores do evento, além das comidas típicas e a tradicional dança de quadrilha, é a oportunidade para uma reunir a grande comunidade do laço comprido de Mato Grosso do Sul. O circuito trás nesse ano como novidade, além das provas tradicionais de laço, o famoso baile carapé o circuito, algo inédito para atrair o público.

De acordo com os organizadores, a ideia do Concurso de Miss surgiu como uma atração para dar mais valor ainda a mulher do laço, e também mostrar a vaidade de cada uma, a cada etapa do circuito ocorre uma prova diferente para as candidatas, esse desafio promete promover cada vez mas o laço comprido no cenário sul-mato-grossense

O Circuito de Laço comprido fica localizado na saída para São Paulo próximo a chácara das mansões. Se você não conhece o esporte e tem curiosidade, a hora é agora. A festa 'julina', começa na sexta-feira 21 de julho e vai até o domingo, passa lá para conferir.