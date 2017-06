Cultura Festival com blues e jazz começa nesta quinta-feira em Bonito

O melhor do rock, jazz e blues estarão reunidos nesse final de semana de feriado prolongado durante o 4º Bonito Blues & Jazz Festival, tradicional evento musical que acontece em Bonito.

Entre os dias 15 e 17, a cidade de cenário paradisíaco será palco de grandes nomes da música regional e nacional. Nove atrações integram a programação, entre elas, a Horse Society, banda campo-grandense que, com repertório autoral e homenagens a grandes nomes do rock, promete no dia 15 de junho, uma noite com o melhor do rock clássico, além de novidades.

A banda, que recentemente lançou o clipe clipe "Ghost ond the Road" e ainda em 2017 lança seu 2º CD, promete grandes surpresas para a primeira noite do festival.

“Vamos apresentar repertório especial para o festival, com o melhor do rock clássico, além de novidades do próximo álbum”, adianta João Ricardo Tognini, vocalista da Horse Society.

A Horse Society tem entre seus diferenciais a presença de três guitarras no palco e é formada por João Ricardo Tognini nos vocais e guitarra, seu filho, João Pedro Tognini, também assume a guitarra, lado-a-lado com Anderson Rocha, que além da guitarra, comanda a produção da Horse Society. Dois ex-integrantes do Bando do Velho Jack completam o quinteto. Ernani Jr. comanda bateria e Marcos Yallouz, o baixo.

Programação

A Horse Society se apresenta na primeira noite do Bonito Blues & Jazz Festival. Ainda no dia 15 sobem ao palco Anderson Rocha, Dente de Ouro e Rodrigo Tozzetti.

Na sexta-feira, dia 16 se apresentam Gessy e The Rhivo Trio, Projeto MPBlues e Adriano Grineberg. No sábado, encerram a programação a banda Mestre Blues, Simão Gandhy e Zé Pretim.

O evento acontece a partir das 20 horas, no CMU (Centro de Múltiplo Uso), localizado na rua 24 de Setembro, em Bonito (MS).

Mais informações sobre a Horse Society no facebook.com/madhorserocking/ (Com Assessoria)