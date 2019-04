CULTURA Festival da Polca e Guarânia começa nesta quinta-feira no Sesc Morada dos Baís Em MS, a grande força musical será homenageada, a Polca Paraguaia e a Guarânia

Acontece nesse final de semana o 1º Encontro da Polca e Guarânia de Campo Grande, nos dias 11, 12 e 13, no Sesc Morada dos Baís , a partir das 20h. O evento conta com dez apresentações musicais, confirmadas atrações de dança do Paraguai e Chile.

Conforme os organizadores, o objetivo é valorizar a música raiz guarani e ritmos latino-americanos.

Em MS, a grande força musical será homenageada, a Polca Paraguaia e a Guarânia totalmente incorporada aos nossos costumes e tradições será um dos ritmos presentes no festival.

O Estado que faz fronteira seca com o Paraguai, ganhou costumes tradições do povo paraguaio, as marcas dessa miscigenação está na gastronomia, nas nomenclaturas das cidades e microrregiões, flora e fauna e no linguajar coloquial.

Pensando na manutenção desta cultura singular, foi que o músico e produtor Fábio Kaida com apoio financeiro da Secretaria de Cultura do Município de Campo Grande, através do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura (FMIC), realizará este importante evento para estreitar ainda mais os laços culturais entre o Brasil e aos demais países da América Latina.

PROGRAMAÇÃO



11/04- QUINTA-FEIRA

20h30 horas- Palestra com Prof. Roberto Higa (UFMS), Irwing Ferreira, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)- Laboratório de Práticas Musicais. Convidado especial o músico campo-grandense Fábio Kaida.

TEMA

Gênese e desenvolvimento da Polca e da Guarânia e Importância do gênero para a música folclórica do MS.



11/04 QUINTA-FEIRA

19h Abertura Oficial do evento com fala das autoridades presentes.

20h Show Musical com Fábio Kaida (Brasil)

21h Show musical com Duo Mendez Lopez (Paraguai)

22h Encerramento



12/04 SEXTA-FEIRA



19h Show Gerson Douglas (Brasil)

19h Show musical com J Guillermo (Chile)

20h15 Show musical com os Divinos- Tomas Roa (Brasil)

21h Show musical com Marcelo Rojas (Paraguai)

22h Encerramento



13/04 SÁBADO



19h musical com Jerry Espíndola (Brasil)

19h45 Show musical com Maurício Brito e Humberto Yule

20h15 Show musical com Pedro Barrios y Grupo Amistad (Paraguai)

21h Show musical com Marcelo Loureiro (Brasil)

22h Encerramento do evento.