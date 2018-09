Cultura Festival das Artes Plásticas segue com inscrições abertas até dia 27 "Cada participante deve se inscrever em uma categoria com três obras. Festival acontece de 2 a 31 de outubro"

Festival de Artes Plásticas de Campo Grande Foto: Divulgação/Assessoria

Com o intuito de fomentar e valorizar a arte campo-grandense um grupo de artistas idealizou em 2014 o Festival das Artes Plásticas de Campo Grande. Em outubro acontece a segunda edição do evento e as inscrições para artistas interessados em expor seus trabalhos estão abertas. O festival conta com recursos do FMIC (Fundo Municipal de Investimento Cultural), advindos da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

Artistas com mais de 18 anos e residentes em qualquer cidade de Mato Groso do Sul podem fazer a inscrição, que é gratuita. Cada artista deve inscrever três obras em uma das seis categorias, que são: pintura, gravura, escultura, fotografia, desenho e instalação. O participante não pode se inscrever em mais de uma categoria. Todas as obras inscritas ficarão expostas de 2 a 31 de outubro no Armazém Cultural, com visitação gratuita.

Premiação

Foto: Divulgação

Uma curadoria avaliará todos os trabalhos e escolherá os três melhores em cada categoria. Serão levados em conta a criação, qualidade técnica e valor cultural. O primeiro colocado receberá R$ 4 mil, o segundo R$ 2.500 e o terceiro R$ 1.500. A premiação é a mesma para todas as categorias.

Além da escolha dos curadores haverá um prêmio para a obra mais votada por júri popular, que ganha R$ 1 mil e mais 20 obras receberão o prêmio R$ 700. Um artista ainda ganha uma honraria de conjunto de obra.

O Festival das Artes Plásticas de Campo Grande difere dos demais salões de artes visuais do Estado porque une diversas vertentes e técnicas num único evento. “Essa mescla é uma maneira de que mais gente que possa participar, assim é dado reconhecimento aos artistas e eles ficam conhecidos até no meio. O público também tem acesso a estilos diferentes, enriquece muito as pessoas já que veem esta variação tão grande”, explica Wenceslau Oliveira, um dos idealizadores do festival.

Primeira edição do festival que aconteceu em 2014. Foto: Divulgação

Para a artista plástica Patricia Helney, que venceu a categoria pintura na primeira edição do evento, o festival integra os artistas e divulga as artes plásticas de Mato Grosso Do Sul. “Ele incentiva novos artistas, contribui para os mais antigos, faz a gente produzir. As premiações são muito boas também, é difícil ter incentivo para nós”, afirma.

Serviço

Os interessados devem realizar a inscrição na rua Sebastião Lima, 603, Jardim São Bento. Mais informações pelo telefone 3383-9973. O festival acontecerá no Armazém Cultural, que fica no início da avenida Calógeras, ao lado da Feira Central. Outras informações na página do Facebook do festival: https://www.facebook.com/festivaldasartescg/.