Festival de Blues & Jazz esquenta a programação do feriado prolongado em Bonito

A 4ª edição do Bonito Blues & Jazz promete animar o feriadão prolongado deste final de semana. Tradicional na agenda cultural sul-mato-grossense desde 2013, o festival já começa a figurar no circuito dos grandes festivais de blues e jazz do Brasil. Entre os dias 15 e 17 de junho nove atrações, entre artistas nacionais e regionais, se apresentam na capital nacional do ecoturismo.

Entre os destaques está o pianista paulistano Adriano Grineberg, considerado o maior nome do Piano Blues brasileiro pela crítica especializada. Ele traz no currículo passagens pelas bandas IRA!, Paralamas do Sucesso e Gilberto Gil, e acaba de receber o prêmio nacional Profissionais da Música. Desde cedo Grineberg mostrou preferência pelo blues, jazz e rock progressivo dos anos 70. Músico de formação eclética sempre pesquisou as vertentes da música popular e mais tarde expandiria seus horizontes musicais para a pesquisa da música folclórica e étnica de muitas localidades como os continentes da Ásia e da África, os quais influenciaram fortemente sua musicalidade e os atuais trabalhos do artista.

Com virtuosismo e conhecimento raro na linguagem de piano Blues no Brasil, aos 16 anos já acompanhava grandes artistas do gênero no país como o cantor americano JJ Jackson e, posteriormente, nomes como Irmandade do Blues, Corey Harris (EUA), John Pizzarelli (EUA), André Christovam, Lancaster, Big Time Sarah (EUA), Deitra Farr e a lendária banda Blue Jeans, com a qual gravou um DVD com Magic Slim, um dos ícones do blues de Chicago, e abriu três vezes os shows de BB King em 2004. Tamanha bagagem trouxe a Adriano Grineberg a graduação de ser o músico brasileiro com o maior número de participações em gravações de CDS e DVDS de blues, sendo 43 até junho de 2014.

Outro nome forte é o de José Geraldo Rodrigues, o famoso Zé Pretim, mais conhecido como o guitarrista Bluesman Pantaneiro, também é presença confirmada. Depois de passar um ano e meio afastado dos palcos volta renovado, e promete apresentar melhor momento de sua carreira, com sucessos que lhe renderam convite de Raul Gil para participar do seu programa. O artista nasceu na pequena cidade mineira de Inhapim, mas chegou no Mato Grosso do Sul em 1.973. Participou de uma das primeiras bandas de rock n’ roll, a Euphoria que revolucionou o gênero musical no Estado. No entanto, a releitura nas músicas regionais para o blues como Menino da Porteira, Trem do Pantanal, Asa Branca, entre outras, fez com que Zé tivesse seu reconhecimento ainda maior.

O festival será realizado no CMU – Centro de Múltiplo Uso – no Centro , a partir das 20h todas as noites. O evento conta com apoio cultural do Governo de MS, por meio da Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC), Rádio e TV Educativa (TVE) e Portal da Educativa 104.

Confira a programação: