Chamamé Festival de Chamamé traz ícones da música em Campo Grande Serão dois dias de muita diversão e música e com entrada franca

Com entrada gratuita, o 1º Festival Internacional de Chamamé de Campo Grande acontece sexta-feira (27) e sábado (28) na Esplanada Ferroviária, próximo da Feira Central. O evento é financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais do Município (FMIC). Na programação estão nomes consagrados no meio musical. O festival começa a partir das 19 horas e encerra às 22 horas.

O evento contará com a presença de diversos músicos já consagrados em Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, que representarão o Brasil, tais como: Fabio Kaida, Gerson Douglas, Everton Ottoni e Elinho do Bandoneon, Dinho Rocha, entre outros sul-mato-grossenses.

Do estado estão confirmados os nomes dos músicos, Fabio Kaida, Gerson Douglas, Everton Ottoni e Elinho do Bandoneon, Dino Rocha, entre outros sul-mato-grossenses. Já de outras regiões estão confirmados músicos do Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina.

Grammy Latino 2017

Representando o Rio Grande do Sul, o conjunto musical Yangos, a primeira banda gaúcha a ser indicada para o Grammy Latino 2017, na categoria música de raízes. O Conjunto Musical Yangos, vêm se destacando nos últimos anos, tendo inclusive já representado o Brasil em Festivais Internacionais na Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile.

O Paraguaio será representado pelo harpista Marcelo Rojas, considerado um dos melhores instrumentistas daquele país, jovem músico com vasta experiência que já excursionou por vários países da Europa e Ásia.

Ícone da música

Da Argentina, o grupo, Los Nuñez, considerado ícone da música do Litoral, e com a participação em principais Festivais da Alemanha, Inglaterra, Bélgica, França, Portugal, Espanha, Áustria, Eslovênia, Holanda, Noruega e País de Gales. Dentre inúmeros prêmios que recebeu, destaca-se o “MENSÚ DE ORO”, importantíssimo prêmio da música argentina.

Também da Argentina, Mauro Bonamino e grupo, da província de Corrientes, jovem músico e exímio acordeonista, que por vários anos fez parte da afamado grupo, Los de Imaguaré, agora a frente da sua própria agrupação destaca-se no cenário musical argentino pela qualidade musical. Está em plena turnê de apresentação de seu novo CD. Mauro foi um dos destaque do Festival de Chamamé de Corrientes 2018,maior evento do gênero onde foi ovacionado por um público de 10 mil pessoas.

Serviço

Nos 27 e 28 de abril o evento será realizado na Esplanada Ferroviária, antiga Estação, fica localizado na avenida Calógeras e Rua Gal Melo. Mais informações 67 9 9243-7141.