Cultura Festival do Peixe começa hoje na Feira Central em Campo Grande

Com o espírito de inovação e ousadia, a diretoria da Feira Central e Turística de Campo Grande lança sua extensa programação para a 10ª Festa do Peixe da Feira Central, que será realizada entre os dias 13 a 16 de Abril de 2017, trazendo em sua atração de abertura o 2º Encontro da Década com: Delinha, Dino Rocha, Maciel Correa, Marlon Maciel e Ivo de Souza.

Essa edição trás ainda, uma grande novidade, a Cozinha Show, onde o curso de Gastronomia do SENAC irá apresentar técnicas de desossa e manipulação de pescado e no domingo uma edição especial de Páscoa para as crianças.

E por falar em Páscoa, o espaço cultural irá apresentar “A História da Páscoa”, com uma exposição dinâmica e criativa contando a história dos símbolos pascais e suas origens.

A participação da Prefeitura Municipal de Campo Grande e do Governo do Estado, além dos outros parceiros como a Brahma Extra, Senac, Sebrae, Unigran, Ministério da Pesca e Aquicultura e entre outros, possibilitou que a diretoria da Afecetur elaborasse uma programação também voltada para a prestação de serviços e entretenimento, como exposição de peixes empalhados, plantão tira dúvidas do IRPF, demonstração do processo de criação de alevinos, palestras, orientações para quem quer se tornar um micro empreendedor e muito mais.

Sorteio

Além de saborear o melhor da comida regional com pratos de peixes a preços acessíveis, apreciar o artesanato e nossas lojas de varejo, o visitante poderá ainda sair da feira carregando um imponente Barco de Pesca e uma Pescaria no Barco Hotel no Pantanal, que será sorteado no Domingo (16), confira o regulamento em nosso site: www.feiracentralcg.com.br.

E para que o visitante aproveite com seus amigos e familiares ainda mais nossa culinária tradicional sul mato-grossense a Feira estará aberta para o almoço de sexta a domingo (14,15 e 16) a partir das 11h da manhã!

Sobre a feira

Fundada em 1924, a Feira Central está instalada no complexo da antiga Estação Ferroviária (Ferronorte), ocupando uma área de 13.000m², sendo 8.500m² de área construída, envolvendo 199 pontos de venda de artesanato e comércio em geral, 28 restaurantes, 120 bancas de hortaliças, frutas e doces artesanais, além de contar com espaço para eventos e estacionamento para 3.000 carros. A entrada pode ser feita pela Rua 14 de Julho, bem como pela explanada da Estação Ferroviária, no final da Av. Calógeras.