Música Festival Substelar acontece neste fim de semana em Campo Grande

Foto: Divulgação

O Festival Substelar acontece neste sábado 918) no Blues Bar, a partir das 20 horas, e que contará com as bandas Rivers, Banda Muchileiros, Lynks Brasil, Whisky De Segunda, Marina Dalla, The Black Coma, Miguellito Jazz Band e Substelar – Planemo.

A portaria estará aberta as 20h, com entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível, a partir das 21h30 a entrada passa a ser de R$ 15 com 1kg de alimento, sem alimento R$ 25 .

O idealizador do projeto Alexandre Artioli acredita que “as pessoas vejam que quando nos se conectamos, somos mais fortes e conseguimos mudar o Mundo que nos rodeia. A grande ideia por trás do festival é simplesmente gerar conexão entre as bandas, entre o público e com isso ajudar quem realmente precisa”.

A festa será recheada de bandas conhecidas da cidade, gente que está no palco a mais de 10 anos e a oportunidade de mostrar o trabalho autoral dessas bandas é a grande atração da noite. Segundo Marina Dalla, “essa oportunidade é pioneira e perfeita para eu cantar minhas músicas”.

A produção do Festival Substelar são das produtoras Estúdio Musaka e Who? Music.

Serviço

Festival Substelar

Quando: 18 de março, 20h

Onde: Blues Bar