IPÊRFORMÁTICO Festival volta com 11 dias de programação e recebe inscrições Performers do mundo todo podem se inscrever até quinta-feira (21) para participar da mostra que acontece no MARCO durante o festival em abril

Foto: Reprodução/Pamela Paine

Cinco anos após o primeiro IPêrformático, o festival retorna com sua segunda edição. Dessa vez serão 11 dias no total, com realização de oficinas, debates, performances por espaços culturais e ruas de Campo Grande e uma mostra de vídeo-performance. O evento ocorrerá de 5 a 15 de abril e toda a programação será gratuita.

O IPêrformático – Capítulo II – E Se Não Houver Luz no Fim do Túnel? é um projeto contemplado com recurso do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), oriundos da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura).

No momento, está aberto um chamamento para performers, artistas, grupos ou coletivos do Brasil e de outros países mandarem um vídeo com alguma performance realizada, com o intuito de participar da mostra de vídeo-performance, que acontece durante todos os dias do evento no MARCO (Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul).

“A abertura de um chamamento público para uma mostra de vídeos (de vídeo-performance e registro de performances), que passará por uma equipe de curadoria e que está aberta para artistas do mundo todo se inscrever, tem como objetivo nos conectar com os contextos globais”, pontua Alice Yura, idealizadora do festival.

Para se inscrever, os interessados devem enviar material em arquivo Word para o e-mail iperformatico@gmail.com. No assunto especifique: “Inscrição de vídeo”. Cada performer, grupo ou coletivo poderá encaminhar até três vídeos e para cada vídeo deverá ser enviado um arquivo separado.

No arquivo tem que estar presentes as seguintes informações: título do vídeo; sinopse; descrição breve do roteiro; ficha técnica; link do vídeo no YouTube ou Vimeo; currículo resumido da (o/x) performer, artista, grupo ou coletivo. As inscrições se encerram no dia 21 de março, às 23h59 (horário oficial de Mato Grosso do Sul).

Os vídeos enviados podem conter no máximo 10 minutos e não há obrigatoriedade de serem inéditos. Eles precisam estar disponíveis no YouTube ou Vimeo. Caso o vídeo seja inédito, fica a responsabilidade de cada artista colocar senha e disponibilizar para a equipe de produção do IPêrformático.

“Não só o público local ou artistas locais, mas os artistas que virão se apresentar ou fazer falas durante o festival poderão ter a experiência de fruir de uma mostra em vídeo que tem a performance como centro e, com isso, ampliar as reflexões, as trocas, aprofundar as produções e o debate da arte contemporânea hoje no Estado, no Brasil e no mundo”.