Música Flavio Otoni vai gravar o primeiro DVD da carreira em Goiânia "O sul-mato-grossense começou cantando aos 13 anos nas festas da escola entre os intervalos de uma aula e outra"

O cantor Flavio Otoni grava seu primeiro DVD na carreira solo nas próximas semanas. O anúncio foi feito pelo sertanejo, através das redes sociais. No mês passado, o cantor esteve no local escolhido para gravação do DVD, em Goiânia (GO), e disse está muito satisfeito com a escolha. Foram meses de produção e o repertório será formado por músicas inéditas e algumas autorais. "A expectativa está a mil. Sempre quis gravar meu DVD mas nunca tive possibilidades devido os custos altos. Posso dizer que é o trabalho mais esperado por mim", revela.



Flavio não é um calouro na música. O sul-mato-grossense começou cantando aos 13 anos nas festas da escola entre os intervalos de uma aula e outra, festas da família e até em alguns bares da cidade. Trabalhou por alguns anos na área de Marketing de uma empresa de software em paralelo com a música cantando nos finais de semana. Em 2010, se formou em Administração decidindo seguir apenas como músico. Logo em seguida teve o seu primeiro CD lançado, intitulado Vou Te Convencer, com sucessos como Quem Manda Aqui Sou Eu, Amor Descontrolado, Meu Coração Te Adora e outras. Com este trabalho, começou a cantar nos principais eventos do estado e fez sua primeira apresentação na festa do peão de Barretos, dividindo palco com Milionário e José Rico. Por aí não parou, gravou o Clipe "Te adoro Flor" com a dupla Jads e Jadson atualmente com 175 mil visualizações no Youtube e teve a presença do Michel Teló em um dos seus shows onde interpretaram juntos a música "Levemente alterado".



Seu trabalho mais atual é o "Ao Vivo no Rancho", uma série de vídeos intimistas em voz e violão cantando grandes sucessos do sertanejo, gravado no Rancho MH, um ambiente rústico, bem arborizado com uma decoração natural e super aconchegante em Campo Grande (MS). Para o DVD não haverá venda de ingresso, a gravação será fechada apenas para convidados.