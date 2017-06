Cultura Fórro: Cordão Valu abre temporada de festas juninas na Capital

Foto: Divulgação

O povo brasileiro é considerado um dos mais festivos do mundo, isso porque, nossa cultura contempla inúmeras celebrações regionais que em muito representam quem nós somos. Uma dessas festas é a junina, que marca o meio do ano e acontece nos quatro cantos do Brasil. Aqui em Campo Grande a primeira festança será realizada nesta sexta-feira (2), pelo tradicional Cordão Valu. O evento tem início às 18h na Escola de Samba Igrejinha.

O Cordão se consolidou na cena campo-grandense por seu grande público no carnaval de rua da cidade, entretanto, desde 2015 também celebra outro grande festejo popular: festa junina! No Arraial do Cordão Valu, todas as características dessa grande festa estarão presentes, entre elas bandeirolas, comidas típicas como arroz carreteiro, pastel, milho, além de quentão e a tão esperada quadrilha, que este ano deve ser a maior de todas.

Silvana Valu, fundadora do Cordão e idealizadora da festa, enfatiza a importância da quadrilha no evento e como deve animar o público presente. “Se trata de uma grande roda, que quem se sentir à vontade pode participar, esteja com traje junino ou não. A única regra é ter um par e entrar na dança”, explica. “É muito divertido porque acontece de forma espontânea, não tem ensaio, nem nada. As pessoas vão entrando em ritmo de brincadeira, seguindo os passos clássicos de quadrilha junina. São adultos e crianças na mesma roda com muita alegria”, descreve Valu.

Para marcar essa noite de forma ainda mais especial, ao todo serão três atrações musicais. A começar pelo grupo Sampri, formado pelas irmãs e musicistas Renatinha, Luciana e Magali, cujo repertório é recheado de samba da melhor qualidade, relembrando clássicos da música brasileira. Já para quem deseja arrastar o pé, o Forró 2 Por 2 traz o melhor dessa vertente característica da música nordestina, com muita sanfona, triangulo e zabumba. Fazendo uma presença especial no arraial, a cantora e sambista Alba Lessa vem de Três Lagoas para mostrar um pouco do seu trabalho, que embora seja voltado para o samba, tem também como foco os ritmos regionais, como maracatu, xaxado e forró.

Além disso, a grande novidade deste ano é o concurso de trajes típicos, que premiará os festeiros que mais capricharem no “look” junino. A premiação é de R$ 100 para o primeiro lugar, R$ 50 para o segundo e R$ 30 para o terceiro. Ou seja, além de se divertir, dançar, encontrar os amigos e apreciar culinária típica, você ainda pode descolar uma graninha para curtir a festa numa boa.

É importante ressaltar também que o Cordão Valu se mantém de forma totalmente independente no carnaval de Campo Grande e, por isso, ao longo do ano realiza ações e festas para arrecadar fundos e tornar possível a presença e permanência do bloco na rua.

A festa junina do Cordão Valu tem início às 18h, com ingresso no valor de R$10. A Escola de Samba Igrejinha localiza-se na Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo (prolongamento da Avenida Ernesto Geisel). Mais informações pelo telefone (67) 98116-0124 ou pela página do Cordão no Facebook. (Com Assessoria)