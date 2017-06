Forró Zen anima festa junina em shopping da Capital neste sábado

Para o passeio pelo Centro da cidade ficar completo, neste sábado (24), quem gosta do clima de São João tem uma programação recheada de opções, no Pátio Central Shopping. Com comidas típicas, tire-fotos, muita música e com direito a arrasta-pé.

Neste sábado, em homenagem ao dia de São João, o clima das festividades juninas toma conta do Pátio Central, que recebe para o tradicional happy hour, o grupo Forró Zen, com um repertório tipicamente nordestino, que tem em suas referências, principalmente, nomes como Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga.

A apresentação com Forró Zen tem início a partir das 13h e segue com o verdadeiro arrasta-pé, até às 16h30, quando o cantor Vitor Amorim sobe ao palco para completar a programação cultural, com o melhor do sertanejo de raiz.

E como a festividade pede, até os restaurantes entraram no clima e trazem opções especiais nos cardápios, tem Arroz Carreteiro Especial, no Beni Vitto, Porção de Milho Cozido, no 3 Caponnes, Sopa Paraguaia, no Kituts, Caldos, no Giraffas, Canjica de sobremesa, no Di Zaggo e até Cappuccino Especial com Cravo & Canela, no Grão Espresso, além de outras opções típicas nos demais locais.

O Pátio Central Shopping está localizado na Rua Cândido Mariano, 1380 - Centro - Campo Grande. O funcionamento de segunda a sábado, das 8h às 19h e a Praça de Alimentação segue até às 21h.