'Natureza' Confira: fotógrafo registra chegada da chuva em Campo Grande e foto 'bomba' nas redes "Páginas como "O Sul Mato Grossense", replicaram a foto e já ultrapassam 1,5 mil curtidas e mais de 876 compartilhamentos"

Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Foto: Beto Nascimento

Uma foto tirada no sábado na Capital de Mato Grosso do Sul vem enchendo os olhos de amantes da fotografia, o click registra o momento exato da fusão entre calor e frio e a chegada de uma chuva, que aconteceu neste sábado (22), por volta das 17h30. O autor, o fotógrafo Beto Nascimento (36), estava com a esposa e a filha no Parque das Nações, quando observou a chegada da chuva e decidiu registrar, "Começou a ventar muito e começou a escurecer um lado do céu e no outro o por do sol. Quando vi aquilo comecei a clicar ainda dentro do parque, mas quando sai do parque e fui para meu carro, vi a Avenida e daria para fazer uma composição de imagem diferente, foi ai que fui para o canteiro central e comecei a clicar novamente na intenção de conseguir capturar o relâmpago junto, que por sinal se repetia inúmeras vezes", conta o fotógrafo.

A imagem que contrasta bastante com o comportamento do clima em Campo Grande, ao ser postada na conta da rede social do Facebook de Beto, gerou inúmeros comentários, e cerca de 1,4 mil curtidas. A foto é tão perfeita que alguns internautas chegaram a questionar se tratava-se de uma montagem, o fotógrafo garante que foram feitos na imagem apenas ajustes de luz e nitidez, "foram exatamente 70 cliques. Muita gente me perguntou se era edição, HDR, mas não. Quem estava no Parque das Nações sábado tenho certeza que viu essa imagem", pontua Beto.

Beto é natural de Aquidauna, vive atualmente em Campo Grande, trabalha com fotos desde os 14 anos de idade, juntamente com a esposa possue uma empresa de fotos e vídeos para casamento, para seguir o trabalho do fotógrafo é só acessar o site de trabalho e confirir outras lindas imagens.

Páginas como, "O Sul Mato Grossense", replicaram a imagem gerando um número expressivo de curtidas e compartilhamentos, na página a foto foi vista e curtida por cerca de 1,5 mil internautas.