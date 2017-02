Variedades Fotodelilação: Shopping da Capital agora tem esse serviço

Depilação é uma palavrinha que normalmente é associada à dor e ao incômodo. Para fugir dessas sensações desagradáveis, é comum que as pessoas recorram às lâminas, mas esse método tem algumas desvantagens: pode causar inflamações como foliculite ou pelos encravados, e o resultado não dura muito tempo. Sendo assim, a fotodepilação é uma alternativa excelente para quem decide eliminar os fios de forma duradoura e praticamente indolor.

“A fotodepilação é um método seguro e eficaz que diminui o crescimento dos pelos em até 85%”, explica Maria Muniz, proprietária da Depyl Action do Shopping Campo Grande, que agora oferece esse serviço aos seus clientes.

O procedimento é realizado por meio de equipamentos de alta tecnologia, que emitem ondas de luz. Essas ondas são absorvidas pela melanina, pigmento responsável pela cor dos pelos, que capta a luz e a conduz até a raiz do fio, provocando o enfraquecimento das células germinativas.

Para garantir a eficácia do tratamento, geralmente são necessárias dez sessões, número que pode variar devido a diversos fatores como idade, cor da pele, sexo, predisposição genética, dentre outros. Inicialmente, é recomendável respeitar o intervalo de 30 dias entre uma sessão e outra. Esse intervalo aumenta de acordo com o avanço do tratamento, uma vez que o pelo demora mais a crescer porque vai enfraquecendo. Dessa forma, o tempo de espera entre as sessões pode chegar a até 60 dias.

A Depyl Action do Shopping Campo Grande está com promoção de inauguração desse serviço: 50% de desconto. Na compra de um pacote com 10 sessões, ganha outro. A promoção é válida até dia 31 de março.