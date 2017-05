Cultura Fotógrafo especializado em arquitetura e design lança livro na Capital

Foto: Divulgação

Denilson Machado, um dos fotógrafos mais renomados do Brasil no segmento de arquitetura e de design de interiores, celebra quinze anos de carreira com o livro “Não me obrigue a fazer sentido” com lançamento marcado para o dia 31 de maio, em Campo Grande. Nele, Machado reúne mais de 400 imagens que levam a revisitar seus trabalhos mais marcantes e artísticos.

Em 2016, o profissional aportou em Campo Grande, para fotografar os ambientes produzidos para Casa Cor Mato Grosso do Sul. Inseridas no mundo da arquitetura, design e paisagismo há quase dez anos, as diretoras da Mostra, Tatiana Ratier, Luciane Mamoré e Dilma Bernardes são conhecedoras do potencial criativo do elenco Casa Cor MS e decidiram investir no olhar “provocativo” de Denilson Machado para capturar a essência do que vem sendo produzido para a mostra no Estado.

“A Casa Cor é uma experiência única e presencial, capturar em imagem o cerne do que é feito para a mostra é um trabalho duro e primoroso. A mostra é efêmera, dura apenas 45 dias, somente a fotografia é capaz de perpetuar. Sabíamos que precisávamos de um fotógrafo super experiente e assim convidamos Denilson Machado para a tarefa. Tínhamos segurança de que ele faria um trabalho brilhante, digno de nossos ambientes e profissionais”, explica Tatiana Ratier diretora executiva da Casa Cor MS.

O trabalho completo produzido por Denilson pode ser visto na Revista Casa Cor MS 2016, anuário que reporta toda a Mostra e também em seu livro. O resultado do que foi produzido para Casa Cor MS foi tão surpreendente que o profissional selecionou alguns para compor a edição comemorativa de sua carreira. Assim o fotógrafo retorna a Campo Grande para lançar o livro em evento promovido pela Casa Cor MS e os parceiros da mostra, Casa Design e Fornari. “Foi uma grata surpresa ter essas obras, entre tantas outras, escolhidas para um livro que conta a história de um grande profissional da fotografia e consequentemente do design e da arquitetura brasileira. Prova que Casa Cor Mato Grosso do Sul está no caminho certo e seu elenco tem muito a contribuir para a área”, comenta Ratier.

Denilson Machado compartilha da mesma opinião de Ratier e acrescenta que tinha curiosidade para conhecer os projetos produzidos por aqui. “Para mim era uma incógnita totalmente, a grande mídia basicamente foca Rio-São Paulo alguns poucos lugares do sul e do nordeste e esquece as outras praças brasileiras. Então não lembrava de ter visto nada publicado de Mato Grosso do Sul. E os projetos da Casa Cor MS são lindos, e bem resolvidos, poderiam estar em qualquer lugar”, comenta o fotógrafo.

Ao longo dos quinze anos de carreira, foram mais de 100 capas de revistas e incontáveis registros fotografados por Machado. Ele conta que entraram no livro as imagens que ele realmente gostou e estavam dentro do contexto da obra. “Todas as fotos não precisam fazer sentido unitariamente, essa é a proposta do livro, são as fotos mais artísticas que eu fui fazendo ao longo do meu trabalho, só que elas são agrupadas de uma maneira que elas passam a fazer sentido. Então, as fotos da Casa Cor Mato Grosso do Sul são dentro desse perfil, de não fazer sentido, são fotos mais artísticas, mas elas conversam muito bem com todas as fotos que são agrupadas e mostram essa coisa do meu olhar. Então a escolha das fotos foi assim, fotos e projetos bonitos, mas que ao mesmo tempo contam a história do meu olhar”, conclui.

Sobre a CASA COR Mato Grosso do Sul: A mostra está em Mato Grosso do Sul desde 2009, com a realização da primeira edição. A segunda foi em 2011 e a terceira em 2014. Juntas, as edições somaram 60 mil visitantes, sendo palco de eventos corporativos, desfiles de moda, festival gastronômico, além de cenário para editoriais e fonte de reportagens para a imprensa. Em 2014, a CCMS transformou dois andares do novo prédio do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão.

Sobre a CASA COR: Criada em 1987, CASA COR é hoje o mais completo evento de arquitetura, decoração e paisagismodas Américas. Uma empresa do Grupo Abril, além do tradicional e conhecido evento em São Paulo, o Grupo CASA COR reúne hoje 18 franquias nacionais e 5 internacionais. Em 2012, a CASA COR foi eleita a melhor atração turística do Brasil, desbancando grandes eventos como Fórmula 1, Rock in Rio e Parintins. O Prêmio é uma realização do Grupo Companhia de Viagem.