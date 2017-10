Famosos "Fui o primeiro homossexual a se assumir na televisão", lembra Leão Lobo Leão Lobo participava do programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, e relatava a enxurrada de mensagens que recebeu de pessoas chamando-o de "bicha"

Foto: Reprodução/TV Cultura

Com 63 anos e mais de 40 só de carreira, o jornalista especializado em celebridades Leão Lobo coleciona muitas histórias em toda essa trajetória. Uma delas, inclusive, é um marco não apenas para a tevê brasileira, mas para o movimento LGBT. "Em 1984 fui o primeiro homossexual a se assumir na televisão", orgulha-se.

No bate-papo no Estação Plural, o apresentador conta que essa saída do "armário" em rede nacional aconteceu de modo inesperado. "Não foi de propósito", lembra.

Na ocasião, Leão Lobo participava do programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, e relatava a enxurrada de mensagens que recebeu de pessoas chamando-o de "bicha" por causa das notícias que publicava.

"E você é?", perguntaram, ao vivo, para o jornalista. "Eu virei assim rapidamente e falei: 'Sou veado. Veado é um bicho imponente, inteligente, rápido, elegante. Então me sinto mais veado do que bicha'", conta, em tom de descontração.