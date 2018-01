50% analfabetos Gerente descobre que funcionários não sabem ler e alfabetiza auxiliares de limpeza "A atitude da empresária é no mínimo respeitável; ao invés de trocar o quadro de funcionários Nátaly decidiu por letrar os funcionários"

Equipe de gerentes e funcionários de limpeza formados. Foto: Reprodução/Facebook

Uma gerente de São Paulo teve uma atitude nobre. Em vez de pedir para trocar o time de auxiliares de limpeza por não saberem ler, ela decidiu alfabetizá-los.

Nátaly Bonato descobriu que os terceirizados eram iletrados por acaso, quando precisou resolver problemas de limpeza na WeWork Paulista, empresa na qual Nátaly é Community Manager. Ela pediu que eles escrevessem diariamente se a sala de cronograma havia sido limpa, ou não, com os motivos.

“O relatório demorou 1 semana pra chegar e quando veio, o banheiro virou um caos. Não entendi nada e ai nos reunimos e a descoberta foi que 50% do time (terceirizado) era iletrado”, escreveu Nátaly no Facebook.

Foto: Reperodução/Facebook

Em vez de trocar a equipe, a Gerente de Comunidades decidiu procurar nas escolas que fazem parte da WeWork alguém que pudesse alfabetizar os auxiliares de limpeza.

Ela conheceu a pedagoga Dani Araujo, da MasterTech, que topou o desafio.

“As pessoas não são descartáveis. Eu não queria que alguém passasse pela minha vida sem ter o meu melhor, sem que eu pudesse tentar. Então, eu não queria que eles saíssem daqui um dia e continuassem tendo aquelas profissões porque eles não tinham escolha”, disse Nátaly em entrevista ao Razões para Acreditar.

Formatura

Os terceirizados começaram a ter aulas de 1 hora e meia às terças e quintas-feiras, no horário de almoço.

E meses depois, a boa surpresa:

“Eis que 5 meses depois a Dona Irene com aulas 2 x na semana consegue assinar o próprio nome. A Neuraci, o Madruga e a própria Irene escreveram uma carta. E me fizeram ter certeza de que nada me faz mais feliz do que fazer o bem. É com amor e só com ele que mudamos o mundo, um tico por vez!, escreveu Nátaly.

Para celebrar essa conquista, ela e seu time organizaram uma formatura surpresa. E eles tiveram “formatura”com direito à beca e tudo!

“Na hora que eu vi eles vindo de beca, eu comecei a desfalecer de chorar e não só eu! Todo mundo. A gente fez na área comum da WeWork. Acho que é a melhor experiência da minha vida”, lembra Nátaly.

Experiência que tocou também a pedagoga que os ensinou.

Natály emocionada ao receber a carta escrita pelas funcionárias agora letradas. Reprodução/Facebook

“Foi ousado participar desse projeto. Não tinha experiência com letramento para adultos. Vibrei e chorei com cada conquista que fazíamos juntos, me sinto privilegiada pelo aprendizado que eles me proporcionaram”, afirmou a pedagoga Dani Araujo.

Dani continuou dando aulas a eles mesmo depois de se desligar da MasterTech.

A WeWork Paulista é um espaço de trabalho compartilhado, na Avenida Paulista, em São Paulo.