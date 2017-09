Televisão Globo inicia produção de especial de fim de ano de Roberto Carlos

Foto: GShow

A Globo já iniciou os preparativos para o seu tradicional especial de fim de ano com o cantor Roberto Carlos. O programa é responsabilidade do diretor Boninho, que segue em busca dos convidados para as parcerias com o veterano.

Segundo informações, parte do público espera que Wesley Safadão seja um dos nomes confirmados. Isso porque, no ano passado, rumores davam conta que o forrozeiro foi vetado da atração.

O programa especial deve ir ao ar no dia 23 de dezembro.