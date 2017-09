Baixa Globo pode não renovar contrato de Malu Mader após 20 anos

A atriz Malu Mader. Foto: Ana Branco / Agência O Globo

Depois de Carolina Ferraz e Maitê Proença, outra veterana pode perder a renovação do seu a Globo. Segundo a jornalista Keila Jimenez, a emissora deve deixar a atriz de quase 50 anos disponível para trabalhos em outros canais, podendo voltar a contratá-la para trabalhos específicos.

Malu já vem perdendo espaço na Globo para outras atrizes e, desde 'Eterna Magia' (2007), não protagoniza uma novela.

A atriz é contratada do canal carioca há mais de 20 anos. Seu último trabalho foi no folhetim 'Haja Coração', no ano passado.