Televisão Gloria Maria diz que fez terapia para aparecer na TV: 'Reação a pretos'

Com uma longa e bem-sucedida carreira no jornalismo da Globo, Gloria Maria revelou, durante o 'Superbonita' do GNT, que já sofreu para aparecer na TV. O "pavor", segundo ela, era decorrente do racismo.

"Quando entrei na TV Globo fazia as reportagens, mas só aparecia a minha mão nas entrevistas. Quando os repórteres começaram a aparecer, eu fui uma das últimas porque tinha pavor. Estava tão acostumada com aquela reação estranha das pessoas com relação aos pretos, que eu tinha medo da maneira com que os telespectadores reagiriam ao me ver", desabafou ela.

Para superar o medo, a jornalista teve que recorrer a ajuda profissional. "Eu tive de fazer terapia para ter coragem de estar em vídeo", disse.

Gloria está na TV Globo desde 1971, quando foi exibida sua primeira reportagem no canal.

Com idade não revelada, a jornalista é solteira e mãe de duas filhas, Laura e Maria.