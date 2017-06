Incentivo Governo lança processo seletivo e vai financiar três audiovisuais em R$ 100 mil

Com o objetivo de fomentar a cultura, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura (SECC) publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (26.6) o edital nº 001/2017 para produção audiovisual de telefilme. Esse é o 1º edital da modalidade no Mato Grosso do Sul e está sendo realizado em parceria com a Agência Nacional de Cinema (Ancine). De acordo com o documento, o governo vai escolher, por meio de concurso, três projetos na área de cinema, vídeo e congêneres, entendidos como audiovisual, os quais receberão financiamento público.

A seleção vai escolher projetos de produção independente de obras audiovisuais brasileiras, telefilme de 26 ou 52 minutos, de baixo orçamento, podendo ser documentário ou ficção, incluindo animação, que busquem reconhecimento artístico e estimulem o desenvolvimento no processo de formação dos criadores residentes em Mato Grosso do Sul.

Conforme a secretaria, entende-se por ‘telefilme’ a obra produzida para ter a sua estreia na televisão, obedecendo às convenções e narrativas audiovisuais da linguagem cinematográfica, tanto como os filmes destinados às salas de cinema.

Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de agosto de 2017. Os projetos para produção de conteúdos audiovisuais selecionados receberão o aporte financeiro no valor de R$ 100 mil para cada um dos três selecionados.

