3º Arraial do Servidor Público Governo realiza 3º Arraial do Servidor Público de MS dia 1º de julho

Com objetivo de promover o bem estar e a integração dos servidores, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) realiza no próximo dia 1º de julho (sábado) no Clube Estoril o 3º Arraial do Servidor Público de Mato Grosso do Sul.

Destinada a servidores e familiares, a festança começa às 18h e contará com barraquinhas de comidas típicas, espaço dedicado às crianças com brinquedos, jogos e recreação infantil, além da já tradicional dança junina e do casamento caipira.

Titular da pasta responsável por promover ações de integração para o servidor público, o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis faz o convite. “Promover o bem estar do nosso servidor também é nossa responsabilidade. Nosso objetivo é que essa edição seja tão animada quanto a do ano passado que reuniu 2,3 mil pessoas entre servidores, familiares e amigos numa grande confraternização. Vista seu traje caipira, e venha participar dessa festa bonita que estamos preparando” pontua Assis

Nesta edição serão duas atrações musicais que prometem animação do inicio ao fim da festa. O sertanejo regional fica por conta do grupo Eco do Pantanal, e o cantor Evandro Campos chega com uma pegada mais moderna e dançante no repertório.

Para participar o servidor ou prestador de serviço não precisa fazer inscrição, basta informar na entrada do evento, o número da matricula ou de RG, e retirar as pulseiras que dão acesso ao evento e os tickets para concorrer aos prêmios.

Toda a arrecadação do Arraial do Servidor será destinada a instituições filantrópicas, que ficarão responsáveis pelas barracas de bebidas e comidas típicas.

Serviço: 3º Arraial do Servidor Estadual do MS

Horário: das 18h às 23h

Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, n.20, Jardim Autonomista.