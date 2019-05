DESDE 2000 Grande espetáculo dirigido por Miguel Falabella acontece em 8 junho na Capital 19 anos em cartaz "Os Monólogos da Vagina" já foi apresentado em 150 países e traduzido para 50 idiomas

Atrizes Sonia Ferreira, Rebeca Reis e Maximiliana Reis Foto: Lucia Almeida

O famoso espetáculo 'Os Monólogos da Vagina' acontece no sábado, 08 de junho, as 21h no Palácio Popular da Cultura em Campo Grande.

Apresentado em mais de 150 países e traduzido para cerca de 50 idiomas, considerado um fenômeno mundial das artes, o texto original da dramaturga americana Eve Ensler, adaptado e dirigido por Miguel Falabella, é considerado uma das comédias mais conceituadas de todo o mundo e presenteará os campo-grandenses com o humor sofisticado de Falabella.

Ao escrever, Ever coletou depoimentos verídicos de mais de duzentas mulheres, que abordam de maneira extremamente bem humorada, direta e livre de preconceitos uma reflexão sobre a relação da mulher com sua própria sexualidade.

O espetáculo estreou no Brasil em 07 de abril de 2000, no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro, com incrível sucesso de público e crítica. A genialidade de Miguel Falabella na adaptação e direção do texto, o tornou o primeiro diretor no mundo a escalar três atrizes para, ao mesmo tempo, encenarem as narrativas das

entrevistas originais colhidas por Eve Ensler. Essa concepção, a pedido da própria autora que esteve presente na estreia brasileira, foi adotada mundialmente em todas as produções e assim permanece até hoje.

Atualmente o elenco é formado por Maximiliana Reis, Cacau Melo, Sônia Ferreira e Rebeca Reis. Atrizes consagradas, como Zezé Polessa, Cláudia Rodrigues, Cissa Guimarães, Fafy Siqueira, Totia Meirelles, Bia Nunes, Lucia Veríssimo, Tânia Alves, Elizângela, Mara Manzan, Chris Couto e Claudia Alencar, Adriana Lessa, dentre outras, se orgulham de um dia terem encenado a grande obra teatral.

Os Monólogos da Vagina, tornou-se um Movimento Mundial. Segundo Charles Isherwood, do The New York Times, “provavelmente é a mais importante obra de teatro político da última década”.

OBRA

Como surgiu este fenômeno? A autora Eve Ensler escreveu o primeiro rascunho dos Monólogos em 1996, após entrevistar mais de 200 mulheres de vários países. Ela fala sobre sexo, relacionamentos, violência doméstica, estupro, etc. Essas entrevistas se transformaram numa enorme fonte de pesquisa e informações. Eve escreveu o texto para “celebrar a vagina”, mas o propósito do espetáculo transformou-se de uma performance comemorativa sobre vaginas e feminilidade em um grande movimento mundial para acabar com a violência contra as mulheres.



A primeira temporada do espetáculo foi no teatro Here Arts Center em Nova Iorque, e o que era para ter sido uma curtíssima temporada transformou-se rapidamente em um fenômeno ganhando extraordinária visibilidade através de uma enorme campanha popular e mídia espontânea. O espetáculo, desde então, tornou-se fenômeno mundial, sendo inclusive apresentado em países Islâmicos, considerados muito fechados para tal contexto, incluindo

Egito, Indonésia, Bangladesh, Malásia e Paquistão. O texto ganhou em Nova Iorque o prêmio “Obie Award”, na categoria Melhor Espetáculo Inédito, e em apresentações beneficentes já teve em seu no elenco estrelas de Hollywood, como Jane Fonda, Susan Sarandon, Glenn Close, Melissa Etheridge, Whoopi Goldberg e até Oprah Winfrey. "São depoimentos que Eve Ensler colheu pela vida afora, como quem colhe flores, sem se importar com a cor, forma ou perfume, apresentando esse arranjo múltiplo, ora como jornalista, ora como dramaturga, arrancando as mordaças das mulheres que habitam nosso planeta", explica Miguel Falabella.

Conforme o diretor, o texto casou nele um encantamento, pois demonstra as mulheres e sua interiorização. "Sua vida secreta, suas formas que sangram e se dilatam e nutrem toda a vida. Esta peça é um resgate, um afago e um carinho para todas as mulheres e homens que se respeitam e tentam trilhar os difíceis caminhos de um grupo social injusto e desumano. No país das bundas expostas nas bancas de revistas como carnes penduradas ao sol, as vaginas vão falar. Ao público, peço a delicadeza de escutar o seu discurso", ressaltou Falabella.



SERVIÇO

Aos interessados em prestigiar a grande obra de arte, os ingressos podem ser comprados na Stand no Shopping Campo Grande, no 2º Piso, em frente a Riachuelo. Ou ainda podem reservar seu acento pela internet, no site do Pedro Silva Promoções.

VALORES

No setor B, do teatro a inteira está R$ 180,00 e a meia R$ 90,00. Já setor A/C/E, a inteira custa R$ 150 e a meia R$ 75,00. Nos setores D/F, a inteira está R$ 120 e a meia entrada R$ 60.

LOCAL

O teatro do Palácio Popular da Cultura, fica na Avenida Waldir dos Santos Pereira, no Jardim Veraneio em Campo Grande.

CLASSIFICAÇÃO: Recomendado para maiores de 12 ANOS

REALIZAÇÃO: JAMELÃO & PEDRO SILVA PROMOÇÕES. Para maiores informações ligue no número (67) 3326 – 0105.