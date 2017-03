Arte Grupo de teatro “Arte Boa Nova”, apresenta peça sobre Shrek na Capital

Grupo teatral “Arte Boa Nova”, trás para Capital a adaptação livre da obra cinematográfica “Shrek”. Considerada uma das mais bem cuidadas e sofisticadas montagens teatrais já realizadas pela companhia de artistas voluntários espíritas “Arte Boa Nova”, o espetáculo que estreou em Aquidauana no dia 04 de março e se apresentou em Dourados no dia 18 de março, agora é vez dos campo-grandenses receber a peça;

“Shrek: onde a verdadeira beleza? ”, no sábado 25 e domingo 26 de março, sessões no sábado às 16h e 19h e doimingo 16h no Teatro Glauce Rocha, Campo Grande-MS.

A peça traz momentos de alegria, descontração e diversas reflexões filosóficas, éticas e morais tanto para o público infanto-juvenil quanto para o adulto.

Foto: Divulgação/Assessoria

Nessa nova produção do grupo recebe o olhar e os encantos da atriz e diretora Natali Allas, e ainda licenciada em Artes Cênicas e Dança pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS. Natali que assume a direção geral do Espetáculo.

O grupo que anteriormente não produzia espetáculos infantis, vem se destacando desde o ano de 2005, com produções direcionadas para os baixinhos, mas que todos os integrantes garantem que é para toda a família se divertir e aprender.

As apresentações oferece teatro para a família, podendo assim com o recursos adquiridos com o valor dos ingressos oferecer teatro para crianças e adolescentes que não podem pagar cursos.

Nelson Peixoto, um dos diretores do grupo explica que todas as atividades provém da metodologia educacional resultante dos princípios doutrinários do Espiritismo, que buscam contribuir para uma sociedade cada vez melhor e feliz.

“Shrek: onde a verdadeira beleza?” é um espetáculo para se compartilhar, dividir, somar e multiplicar, pois sua narrativa descontraída.

Foto:Divulgação/Assessoria

Apoio

O apoio cultural estadual é da Fundação de Cultura de MS, Corpo de Bombeiros Militar - 193, Fundação Chico Xavier, Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, Nartec – Núcleo de Arte Espírita de Campo Grande, Arquitécnica Ltda e Espaço SAE – Saúde, Arte e Espiritualidade.

Serviço:

Informações e vendas de ingressos para as sessões que serão apresentadas em Campo Grande, valor de R$ 50,00, meia entrada R$ 25,00 e no pacote família adquirindo 04 ou múltiplos de 04 R$ 15,00 cada.