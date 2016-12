Cultura Grupo Bailah celebra 10 anos com espetáculo comemorativo na Capital

Promovendo a cultura da dança no estado com diversas apresentações e participações em eventos culturais no país, o Grupo Bailah comemora dez anos com um grande espetáculo nesta terça-feira (20) em Campo Grande, no Teatro Glauce Rocha (UFMS).

Criado em 2006 pelo Profº Drº Marcelo Victor da Rosa, o Grupo Bailah é um grupo coreográfico de dança de salão que integra o projeto de extensão vinculado a Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, promotora dessa vertente. O grupo é composto principalmente por acadêmicos da UFMS, inscritos nos mais diversos cursos oferecidos pela instituição e também com pessoas da comunidade.

Desenvolvendo um trabalho de pesquisa e produção coreográfica, formando bailarinos e sendo pioneiro na discussão das questões de gênero e sexualidade nas Danças de Salão, o Bailah traz aos palcos o reflexo da heterogeneidade de influências, a percepção de emoções e questões de relações humanas do cotidiano, além da alegria, marca do grupo.

Com diversas apresentações pelo país, premiações e dois espetáculos ("É o que tem pra hoje" (2008) e "Velado" (2012)) no currículo, o Bailah aproveita a comemoração de seus 10 anos de história para estrear seu terceiro espetáculo, intitulado "É o que tem pra sempre!", onde faz um compilado de momentos, lembranças e emoções através do resgate das mais marcantes coreografias vividas nesta trajetória.

Com 28 bailarinos no elenco, conta na direção geral, o criador e coordenador do grupo, Profº Drº Marcelo Victor da Rosa, e o ex-bailarino do grupo, Juliano Candia Pedrozo, na direção artística, pincelando intensamente a história que construiu essa e muitas outras parcerias através de ritmos como o Tango, Bolero, Salsa, Samba, Zouk, Lindyhop e muitos outros.

Serviço

O espetáculo acontece no dia 20 de dezembro (terça-feira), às 20h, no Teatro Glauce Rocha, na UFMS. Os convites custam R$20,00 e podem ser adquiridos com qualquer integrante do grupo, que podem ser contatados através da página no facebook: http://www.facebook.com/GrupoBailah