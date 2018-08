Cultura Grupo Teatral de Risco comemora seus 30 anos com programação especial "Criado em 1988, o Teatral Grupo de Risco é um dos mais antigos grupos de teatro da Capital"

O Teatral Grupo de Risco (TGR) comemora seus 30 anos de atividades com uma programação repleta de apresentações teatrais que compõe o repertório do grupo. O circuito de apresentações iniciou no último sábado (25), na cidade de Jardim, e vai até 01 de setembro, nos bairros Moreninhas, Tarumã, Cabreúva e no centro de Campo Grande.

Dois espetáculos de rua estão sendo apresentados: A Princesa Engasgada (Márcia Frederico) há 18 anos em cartaz, traz a história irônica de uma princesa que se engasga com uma espinha de peixe, cenas de violência contra a mulher que são revertidas no decorrer das cenas, a peça tem como base a referência da Comédia Dell’Arte, onde dois atores se transformam em reis, princesas, camponeses, tudo aos olhos do público que participa ativamente de toda a historia.

O outro é Revolução (Augusto Boal) que trata da saga de um operário que busca melhoria de salário e ao conseguir é despedido de seu emprego, a cena reflete os conchavos políticos e midiáticos com irreverência e graça, reflete o contexto histórico social e político do país.

O grupo optou por estes dois espetáculos, pois traduzem neste momento, a resistência do grupo e a atual conjuntura local e do país, reflete os aspectos políticos, sociais, culturais e econômicos da sociedade.

Ainda como parte das comemorações, este ano, diferente dos anos anteriores, o grupo realizará o Show 30 Anos de Risco em frente à sua sede. O evento conta com a participação de diversos artistas locais que estão presenteando o grupo com suas artes. A festança começa às 19h e encerra às 23h30 em frente ao espaço do grupo.

As apresentações teatrais tiveram o investimento da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR), Prefeitura Municipal de Campo Grande e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

O grupo

Foto: Divulgação

Criado em 1988, o Teatral Grupo de Risco é um dos mais antigos grupos de teatro da cidade e, completa em agosto, 30 anos de caminhada de luta e resistência para permanecer exercendo seu ofício. Esta trajetória está presente nos mais de trinta espetáculos produzidos pelo grupo, entre adultos, infantis e bonecos, além de documentários. Do mesmo modo, a preocupação e consciência de que a arte é instrumento de inclusão social, o levou à realização de quinze projetos culturais sobre meio ambiente, violência contra a mulher, prevenção e saúde para populações de baixa renda, assentamentos rurais e juventude da periferia. Alguns destes trabalhos são reconhecidos nacionalmente como projetos modelos, tais como Prevenindo com Arte e Mulheres em Cena, ambos financiados pela UNESCO e Ministério da Saúde.

Representou Mato Grosso do Sul e recebeu inúmeros prêmios em festivais nacionais e vem formando uma plateia cativa graças à qualidade de seus trabalhos. Seus espetáculos extrapolam os limites geográficos do país, em palcos e ruas da América do Sul, como Chile, Argentina, Bolívia e Paraguai.

A trilogia

A pesquisa contínua lhe proporcionou a conquista dos principais prêmios teatrais do Estado, e em 2006, graças ao Prêmio Myriam Muniz da Funarte, a montagem do espetáculo “Guaicuru - histórias de admirar”, o segundo da Trilogia sobre a formação histórica e cultural de Mato Grosso do Sul, cujo objetivo é mergulhar no universo sul-mato-grossense, colhendo histórias e relatos sob a ótica do seu povo, mostrando uma história além da oficial. Este espetáculo fez o grupo retomar seu trabalho de pesquisa e experimentações na área do teatro de formas animadas e no que o grupo denomina “hibridismo” de linguagens cênicas e estéticas já que “Guaicuru” explora ainda o teatro gestual e não verbal, cuja dramaturgia fragmentada e não linear segue a tendência das dramaturgias contemporâneas.

O primeiro espetáculo “Mbureo – a saga dos ervais”, montado em 2004 por meio da Lei Rouanet, resultou de um período longo e intenso de pesquisa que durou cerca de dois anos. Com estas investigações, o grupo obteve um vasto acervo documental, seja bibliográfico e fotográfico, seja de depoimentos de pessoas que conheceram o período denominado ciclo da Erva Mate, para em seguida montar o espetáculo mencionado que contou com a preparação corporal de profissionais de outros Estados.

O Projeto “Guardiões do Pantanal”, contemplado com o premio Funarte de Teatro Myriam Muniz, Pesquisa Teatral, realizou pesquisa teórica (bibliografia, vídeos, e outras mídias, como também seminários e entrevistas sobre o pantanal sul-mato-grossense, suas histórias, mitos e cultura) seguido de pesquisa prática (experimentações plásticas, estudos de linguagens e busca por dramaturgias contemporâneas). Estas pesquisas e experimentações práticas resultaram na apresentação de um exercício cênico, o qual tinha como foco o Pantanal Sul Mato-Grossense. Em 2013, este trabalho é contemplado no Fundo de Investimentos Culturais/FIC, para que finalmente possa se concretizar a montagem de um espetáculo.

O Teatral Grupo de Risco acredita que sua trajetória na área de pesquisa e sua preocupação em levar espetáculos que busquem reflexões e novas discussões sobre questões de interesse da sociedade.

Programação das Apresentações:

“A Princesa Engasgada” (Márcia Frederico)

v 25/08/2018, às 17h - Festival de Arte e Cultura 2018 - Campus JARDIM e da 1ª Feira Literária de Jardim - Prefeitura Municipal de Jardim;

v 27/08/2018, às 19h

Local: Sarau de Segunda (Praça dos Imigrantes),

v 01/09/2018 , às 16h

Local: 14 de Julho “REVIVA”

“Revolução” (Augusto Boal)

v 28/08/2018, às 19h

Local: Moreninha 2

v 29/08/2018, às 9h

Local: Coophavila 2, 09h SECTUR

v 30/08/2018, às 20h

Local: Orla Morena

*Entradas gratuitas

Apresentações artísticas no Show 30 Anos de Risco:

- Elânio Rodrigues

- Mariana Peralta

- Anderson Lima

- Slam Campão

- Ewerton Goulart

- Aruan Barcelos

- Slam Camélias

- Dançurbana

- Funk-se: Negritudo FNK

- Imaginário Maracangalha

- Cirandelas

- Thiago e Guilherme Moraes

- Luciano Risalde com “Um pouco de Valentin”

- Jorge Barros

- Núcleo Jair Damasceno – “Quem tem medo do Comunismo?”

- Feira Bolívia - dança

Serviço

Teatral Grupo de Risco, rua José Antônio 2170 – Jd Brasil, fone: 3042 8262