TGR - Cultura Grupo teatral realiza apresentações gratuitas, oficinas e exibe filmes para comemorar 30 anos 'Teatral Grupo de Risco tem vasta programação com atividades, peças, filmes gratuitos para campo-grandenses'

Espetáculo de rua “A Princesa Engasgada”, em cena André Tristão e Yago Garcia Foto: Divulgação/ Helton Perez

Várias atividades permeiam a comemoração dos 30 anos de existência e propagação artísticas de um dos grandes grupos de teatro campo-grandense, o Teatral Grupo de Risco, dentre as atividades para a comemoração estão as apresentações teatrais, exibições de filmes, oficinas de formação, rodas de conversas sobre diversos temas sociais, culturais e políticos, além do início do processo de sistematização da história do grupo.

De acordo com o grupo, as apresentações teatrais iniciaram no sábado (24) na Feira Piratininga, às 19h, aberto e foi aberto ao público, com o Espetáculo de rua “A Princesa Engasgada” (de Márcia Frederico). A peça, em cartaz há 17 anos, é baseada na comédia del arte, uma homenagem ao humor do teatro medieval no qual dois atores representam diversos personagens. Uma camponesa cansada de apanhar do marido percebe a oportunidade de vingar-se dele quando aparece um fidalgo em busca de um médico para curar a filha do rei. A princesa está engasgada com uma espinha de peixe e precisa de um médico. A camponesa diz que seu marido é um médico. O camponês, sem poder recusar é levado ao rei e começa assim seu castigo. Foi encenada em praças de Campo Grande e várias cidades do interior de Mato Grosso do Sul, além de participar de festivais e mostras teatrais no estado e até por várias regiões do país. Sucesso de crítica e de público a peça foi premiada pelo 21° Festival Sul-Mato-Grossense de Teatro em Campo Grande, recebeu o Prêmio Funarte de Teatro de Rua.

O espetáculo se apresentará ainda em outras duas feiras da Capital: Feira da Coophavila 2, amanhã, terça-feira 27/02, encerrando este primeiro ciclo de apresentações na Feira da Orla Morena no Cabreúva, todas as 19h, abertas ao público.

Ainda segundo o grupo, durante todo o ano, o TGR realizará diversas atividades artísticas potencializando os espetáculos que atualmente compõe o repertório do grupo com intuito de fortalecer o trabalho teatral em Campo Grande e manter a produção cultural na cidade viabilizando o acesso a arte.

Programação completa do Projeto TGR em Fluxo. Foto: Divulgação/Assessoria

As apresentações fazer parte do Projeto TGR em Fluxo aprovado no edital FOMTEATRO 2017 via Secretaria de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Campo Grande. TGR em Fluxo compreende 12 apresentações teatrais de 04 espetáculos distintos da companhia, 04 exibições de filmes produzidos pelo grupo, oficinas de iniciação teatral para jovens estudantes do bairro Nova Lima, e o início da sistematização do registro histórico do TGR.

Todas as ações serão revertidas à sociedade, sem cobrança de ingressos ou taxas, para garantir o acesso ao que a própria sociedade investiu. De acordo com o projeto proposto, "o TGR em Fluxo objetiva manter as atividades culturais do Teatral Grupo de Risco, promover o acesso a cultura e difusão da história de Mato Grosso do Sul, colaborando com o reconhecimento de nossa identidade".

Apresentações

O grupo realizará três apresentações de cada espetáculo do repertório em cartaz, de forma gratuita, em diversos bairros distintos e na região central de Campo Grande.

Com a peça 'Mito do Mato', em específico, pretende-se realizar as apresentações em escolas públicas municipais para fomentar além do interesse a arte e cultura, a questão histórica identitária sobre a divisão do Estado (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), e proporcionar uma imersão a nossa cultura regional, debater sobre signos e símbolos do processo de separação de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Exibições dos filmes

De acordo com a programação, dois filmes produzidos pelo grupo serão exibidos em 04 (duas exibições de cada filme) escolas públicas (municipais) de Campo Grande, seguidos de um debate com os/as estudantes e grupo acerca dos temas trabalhados nos filmes.

“1º A Liberdade é Dentro”, trata sobre a violência contra mulher; “Caá - A Força da Erva” registra o trabalho no erval, a exploração da erva mate no Estado, processo que compõe a história de 40 anos do MS e capital campo-grandense.

Formação/oficina

O grupo realizou este ano um processo de formação no Bairro Nova Lima, com iniciação teatral na escola Lino Villachá, aberta a comunidade. Pretende-se dar continuidade a formação junto a comunidade que iniciou o processo. Para os meses de março e abril.

Método

Foto: Divulgação

Como último ponto previsto no edital, o TGR pretende, de acordo com sua assessoria, fazer o levantamento histórico do grupo, atividades, espetáculos, formações, premiações, festivais que participou, metodologia e identidade, sua missão ideológica, como e onde atua, para compor um registro em formato de livro sobre a história do grupo. Esta primeira fase de levantamento, decupagem de materiais (visuais, escritos, depoimentos), será realizado neste projeto e apresentado numa atividade de encerramento. Ainda não será possível o lançamento de um livro, mas o registro e conteúdo para este.

Para maiores informações o interessado deve entrar em contato com Fernanda Kunzler, através dos números: (67) 9 9241-6227 // 3042 8262. (Com assessoria).