Música Gustavo Lima e DJ que encantou Madonna fazem grande show na Capital "O show de encerramento da produtora Santo Show; trás Dj Jesus Luz e Gustavo Lima à Capital morena"

O show de Gusttavo Lima e Jesus Luz no dia 8 de dezembro, no Âncora Hotel promete agitar Mato Grosso do Sul. Em uma realização da Santo Show, o grande show encerra a agenda da produtora do ano de 2017, em Campo Grande. Enquanto que o sertanejo chega com seu último trabalho, 50% Balada / 50% Romance, que revela o lado baladeiro e romântico do artista. Jesus Luz traz um chill out, para amantes da música eletrônica.

O álbum 50/50 de Gusttavo Lima conta com a direção de Raoni Carneiro e a produção musical de Dudu Borges. Destacam-se as faixas “Que Pena Que Acabou” (115 milhões de acessos no Youtube), “Abre o Portão Que Eu Cheguei” (100 milhões de acessos) e “Homem de Família” (171 milhões de acessos), sucesso no Brasil e no exterior.

Já o DJ Jesus Luz traz o trabalho de seu novo álbum chamado “From Light”, que já passou pelas melhores casas noturnas do mundo como: Space em (Ibiza), Via note na (Córsega), VIP Room em (Paris), Wolksgarten em (Viena), Kapital em (Berlin), Thomas Sabo em (Londres), Festival de Beatpatrol na (Áustria), Mistral em (Marselha) entre tantas outras, casas espalhadas pelo globo.

A Santo Show é uma das maiores organizadoras de eventos na Capital e promete muita agitação com a mistura do sertanejo-baladeiro e do Dj que encantou o coração da diva pop Madonna e agora faz sucesso nas dancefloors das melhoras casas de espetáculos mundiais.

O evento já está com ingressos à venda no Gugu Lanches, Bulicho Conveniência, Loja Santo Show (localizada no Shopping Bosque dos Ipês) e na internet no sitehttp://www.fasttickets.com.br/. (Com assessoria).