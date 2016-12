Diversão Gustavo Mendes se apresenta neste sábado na Capital

Atrevido, o novo espetáculo do humorista Gustavo Mendes será apresentado no teatro Glauce Rocha, no sábado, dia 17, 19 horas. Com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube, sua interpretação da ex-presidenta Dilma o transformou num fenômeno nas redes sociais.

O nome dado ao novo espetáculo do humorista mineiro Gustavo Mendes, “Atrevido”, é bem adequado. Dificilmente um adjetivo poderia falar tanto sobre um artista que ficou conhecido nacionalmente por brincar com personalidades muito famosas – em especial, a presidente da República Dilma Rousseff.

"ATREVIDO", mostra um artista mais maduro, com uma carreira solidificada e muitas histórias para contar. Gustavo tem muita experiência nos palcos e sabe deixar a plateia a vontade. Pode-se dizer que em ATREVIDO, ele quase se assume como um missionário da comédia, interagindo com personagens que por meio de um telão interferem no show, e com o público com muita intensidade.

Além dos personagens icônicos, Gustavo também vai interagir com outras entidades mais diretamente presentes na sua vida: sua mãe, seu analista, alguns dos seus amores, e pessoas comuns que querem saber da sua vida, dar dicas e sugerir caminhos.

Aliás, intensidade é a marca desse novo trabalho. Vamos ver um Gustavo que já conhece os atalhos do palco, que sabe a hora de gritar e a hora do silêncio. Mas que ninguém pense que faltarão os elementos que cativaram uma legião de fãs por todo o país: tem Dilma? Sim. Tem música? Muita música. Imitações? Claro! Porém, tudo num novo ambiente, autoral, com uma nova cara e principalmente, uma nova alma. Gustavo Mendes cresceu e está mais ATREVIDO do que nunca.