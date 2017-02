Hip Hop DJ Ploc se apresenta na Capital na próxima quinta-feira

Foto: Divulgação

Renomado no país por tocar hip hop, DJ Ploc se apresenta na próxima quinta-feira (9), na Arábia Hook Lounge Bar, em Campo Grande. O artista já está na estrada há dez anos e considerado um dos melhores DJs de hip hop no Brasil. Sua performance é marcada por muita técnica, irreverência e contato com o público. Outra atração confirmada para o evento é a do DJ Fabricio Mandetta.

Carreira

Ploc já recebeu prêmio com melhor DJ de Hip Hop

No ano de 1998 foi quando tudo começou. Minutos antes do show dos Racionais Mc’s, casa lotada com mais de sete mil pessoas. O show de abertura era de David Black, o primeiro Mc a alcançar algum destaque em Curitiba e Ploc iniciava sua promissora carreira. Incentivado por David Black, Ploc começa a se informar e buscar os equipamentos necessários para ganhar mais espaço dentro da cena do Hip-hop curitibano.

Logo começaram a chegar os primeiros convites para discotecar em clubes como Circus Bar e em festas e campeonatos promovidos pela marca Drop Dead, líder no mercado de skate curitibano na época. Nesta época faz seu primeiro registro audiofônico gravando e produzindo o CD de David Black.

Em um segundo momento junto com seus dois parceiros Dj Primo e Dj Antu inicia a primeira banca de Dj’s de Curitiba, nominada APP, onde unindo 3 pares de pick’ups faziam apresentações ao vivo e algumas produções. Nesta época Ploc já era chamado para tocar em grandes festas semanais que aconteciam no Club 66 e no Memorial .

No ano de 2000 comprovando seu aprimoramento técnico e reconhecimento recebe o Prêmio Fun (Caderno Gazeta do Povo) como- Melhor Artista de Hip-Hpo juntamente com David Black.

Novos Desafios

Em 2002 já estabelecido na cena local curitibana, buscando novos desafios, Ploc se muda para Florianópolis onde inicialmente começa a tocar com banda John Bala Jones nas maiores casas de shows de Floripa e em todo estado de Santa Catarina.

Além deste projeto continua discotecando em Clubs como Hip-Hop Chic e X Club. Nesta fase gravou dois CDs: Vida de Luxo e Alma de Gigante com o John Bala Jones e participou de dois grandes festivais o Planeta Atlantida e o Ceará Music.

Sempre a frente de seu tempo e aprimorando ao máximo suas técnicas Ploc é um estudioso de novos equipamentos e novas técnicas que auxiliem a elever sua performance. Devido a tudo isso foi um dos precursores do uso do Final Scratch, equipamento que faz a interface entre computador e as pick up’s passando qualquer música de dentro do computador para os vinis e isto ocorreu em uma época em que a maioria dos Djs tinham preconceito contra esse tipo de equipamento. Hoje a grande maioria dos Djs do Brasil o utilizam em larga escala.

Em 2006 fez parte do coletivo *Nublu South de Nova York quando o mesmo esteve em Florianópolis.

* Nublu South é um bar aonde músicos realizam Jam Sessions, idealizado e organizado por Iohan (Brazilian Grils-Norah jones).

Após dez anos de estrada Dj Ploc hoje é reconhecido como um dos melhores Djs de Hip-Hop do Brasil. Sua performance é marcada por muita técnica, irreverência e contato direto com o público.Se fossemos resumir Dj Ploc =Pista Cheia e Festa Animada. Ploc mostra toda sua experiência e técnica apurada tocando vários estilos de música como: Samba Rock, Reggae Roots, R&B,Eletro Raps, Rap Old School, Rap Nacional, Reggaeton, Rap Gringo, Trip Hop - (Hits on the Floor).

Eventos

Nublu South (Floripa), Ceará Music (Fortalaza), Free Jazz Festival (Curitiba), Planeta Atlântida (Floripa), Festival de Teatro de Curitiba, Sharaya no Lago(Curitiba), Curitiba Music Festival, Festival de Cinema de Curitiba, Festival Lupaluna (Curitiba)e Trocando Idéia (Porto Alegre).

Residência nas festas

Hip Hop Chic (Foripa), Caiu a Ficha (Curitiba) Prêmios: Premio Fun (Caderno da Gazeta do Povo) em 2000 - Melhor Artista de Hip-Hop com o Mc David Black.

Abriu Shows para

50 cents (Nova Yourk) ,ja rule (new yourk),Soulja Boy (usa),Mims (Nova Yourk), Alpha Blond(França) e Andrew Tosh (Jamaica),Katchfire(new zeland), Planet Asia (California), Tony Touch(Nova York), Cypress Hill(Los Angeles),Dj enferno (madonna),Akrobatic (Boston),Racionais Mc’s, Thaide e Dj Hum, Funk Como Le Gusta, Da Guedes, Mv Bill, Mr. catra e SNJ.

Já tocou lado a lado com

Negra Li, Black Alien, Speed, John Bala Jones, MC Shaw Lucas (Boston), Mc Piro Man (França), David Black,Comando Selva, Veiga e Salazar, Papo Reto, Xis,Lica e Seven Lox (África), MC Diamond (África), Dj Cia, KLJay, , Dj King, Dj Zé Gonzales, Dj Primo(r.i.p), Dj Tuca, Dj Leo, Dj Tamenpi , Dj Sadann, Dj KaKo, Black Out, Dj Ete, Dj Bill, Dj Popsom, Dj MK, Dj Coca (França), Sonic (France), Dj Nuts, Max B.O.

Programas de Radio e TV

Radio Mix, Hip Hop Hits Jovem Pan, Radio Atlântida Floripa, Programa Plug na (RPC- Rede Globo),Programa Patrola (RBS – Rede Globo).

Influências

Run DMC, Afrika Bambaataa, Dj Premier, Dj Cash Money, Jacksons Five, kool and the Gang, Beastie Boys, Seu Jorge, Ray Charles, Dj Primo e Dj Cia.

Serviço- Arábia Hook Lounge Bar fica localizado na avenida Afonos Pena, 3940. Outras informações podem ser obtidas no número (67) 99125-7240/99216-3405. (Com Assessoria)