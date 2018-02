Guinness World Records Homem mais alto do mundo encontra mulher mais baixa do mundo

O homem mais alto do mundo, Sultan Kosen, encontrou-se com a mulher mais baixa do mundo, Jyoti Amge, no Egito. As informações são do Guinness World Records, edição publicada anualmente, que contém uma coleção de recordes e superlativos reconhecidos internacionalmente. O encontro foi nesta segunda-feira, 29 de janeiro deste ano de 2018.

O homem de 34 anos nasceu na Turquia, e mede 2,465 metros de altura. Já a indiana de 24 anos mede 62,8 centímetros de altura. O encontro foi uma iniciativa do órgão responsável pelo turismo no Egito, em uma tentativa de incentivar o aumento das visitas na região com as pirâmides do país.