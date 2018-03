Shake Baby Homenagem a Chuck Berry acontece hoje com Rock e desfile de moda no Drama Bar 'Serão homenageados também; Wanda Jackson, Elvis Presley, Johnny Burnette, Stray Cats e Jerry Lee Lewis'

Você conhece o Chuck Berry. Antes mesmo de sua morte aos 90 anos, no dia 18 de março de 2017, você conhecia seu nome, seu jeito de tocar guitarra ou de alguma forma tinha noção de seu legado. Sucessos não lhe faltam. Faixas como "Maybellene" e "Johnny B. Goode" são pilares sustentando o peso do gênero que ele ajudou a criar.

Repita comigo: ele ajudou a criar todo um gênero musical. "Rock and Roll" pode soar como algo datado diante do caldeirão de 2017 (ver More Life de Drake). Nascido de músicos negros e gêneros criados por estes, como jazz e rhythm and blues e, por mais que Berry tenha sido pioneiro do gênero musical mais influente do planeta, o status de Chuck enquanto herói negro e americano sempre foi alvo de disputa por conta de suas próprias falhas.

E para homenagear o artista e relembrar que há um ano atrás se perdia um dos maiores nomes do rock’n’roll, o guitarrista Chuck Berry. Que foi um dos precursores do estilo dando vida ao rockabilly, vertente mais dançante e animada do rock. No dia de hoje, quinta-feira (15), a partir das 22h no Drama Bar, será realizada a Shake Baby, festa que fará homenagem ao músico e outros grandes nomes do gênero.

Além de Chuck Berry, Wanda Jackson, Elvis Presley, Johnny Burnette, Stray Cats, Jerry Lee Lewis, entre diversas outros músicos e bandas estarão na playlist da noite, fazendo com que todos dancem bastante.

A discotecagem será por conta da Dj Bibiana Vargas, Lidiane Lopes e Lucas Arruda. Ainda haverá um desfile durante o evento com as roupas da modista LidyLo, que também fará um bazar com roupas de sua marca.

O rockabilly foi um gênero que surgiu nos anos 50 e tem forte influência do country norteamericano. No início o termo rockabilly era considerado um insulto para muitos músicos, já que a palavra é uma junção de rock com hillbillies, que significa caipiras.

Serviço

O Drama Bar fica na avenida dos Estados, 21, Jardim dos Estados. A entrada vai custar o valor apenas R$ 5 reais.