Jovens talentos Inscrições para Festival de Música da Juventude estão abertas até sexta-feira "Os 10 melhores candidatos escolhidos participarão de uma apresentação na abertura do Festival do Sobá"

Nas últimas duas semanas, artistas e intérpretes de vários estilos musicais encaminharam os vídeos para inscrição no Festival de Música da Juventude.

Deste total, 97% dos candidatos optaram por enviar canções voltadas para o ritmo do sertanejo, 1% escolheram o estilo rock, 1% foram para o alternativo e 1% cantaram canções gospel.

As inscrições se encerram no próximo dia 27 de julho e o festival será realizado na Feira Central. O projeto é desenvolvido Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv).

O número de inscritos e a qualidade musical dos vídeos mostra que muitos jovens talentos estão buscando uma oportunidade para mostrar seus trabalhos. Os 10 melhores candidatos escolhidos participarão de uma apresentação na abertura do Festival do Sobá, que acontece no próximo dia 5 de agosto na Feira Central de Campo Grande. A escolha será feita por uma banca avaliadora composta por músicos e representantes de órgãos públicos da Prefeitura.

Os artistas e interpretes selecionados para a apresentação também estarão sendo avaliados e os três primeiros receberão prêmios. O primeiro colocado terá direito a gravação em estúdio da música apresentada no Festival, 1.000 unidades de CDs e um plano de divulgação para iniciar a carreira. O segundo colocado terá direito a seis diárias em qualquer hotel da rede Candeias no litoral brasileiro e o terceiro colocado receberá um violão.

Os interessados que quiserem fazer a inscrição para participar do Festival devem enviar um vídeo de até 1 minuto para o WhatsApp do telefone 99190-4539. Para mais informações, o telefone da Subjuv é 3314.3577.

Serviço:

Festival de Música da Juventude

Data: 5 de agosto de 2018

Horário: 19h

Local: Feira Central

Endereço: Rua 14 de Julho, 3351 - Centro, Campo Grande - MS.