Educação Básica Inscrições para Prêmio Professores do Brasil encerram hoje(04) Serão distribuídos R$ 255 mil em premiações em dinheiro, além de viagens e equipamentos a professores dos ensinos fundamental e médio

Prêmio é voltado a educadores que desenvolvem experiências pedagógicas criativas e inovadoras Foto: Andre Borges/Agência Brasília

As inscrições para a 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil 2017 terminam hoje. O objetivo da premiação é reconhecer e divulgar práticas que contribuam com a melhoria do ensino público, além de valorizar o papel do professor.

Serão distribuídos R$ 255 mil em premiações em dinheiro, além de viagens educativas e equipamentos de informática e atletismo a professores do ensino fundamental e médio de escolas públicas que tenham desenvolvido experiências pedagógicas criativas e inovadoras. Podem participar professores de escolas públicas de todo o País. As insrições devem ser feitas exclusivamente pela inernet.

São seis categorias: educação infantil (creche, educação infantil), pré-escola, ensino fundamental (do primeiro ao terceiro ano), ensino fundamental (do quarto ao quinto ano, ensino fundamental (do sexto ao nono ano), e ensino médio. A premiação é feita em quatro etapas: estadual (162 vencedores), regional (30 vencedores), nacional (6 vencedores) e temática especial (até 14 vencedores).

A cerimônia de premiação será no dia 6 de dezembro, na Praça das Artes, em São Paulo (SP). Na mesma data serão conhecidos os vencedores nacionais desta edição.