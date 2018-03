Cultura Já tradicional e com muitas atrações, Fenasul começa hoje em Campo Grande 'Ao todo, são cerca de 60 expositores, que trazem consigo um pouco da cultura dos pampas'

Já tradicional em Campo Grande, a Feira de Produtos Gaúchos (Fenasul) começa hoje, quinta-feira (29), no Círculo Militar. A feira reúne gastronomia, produtos típicos, moda, decoração, acessórios e diversas atrações culturais.

Ao todo, são cerca de 60 expositores, que trazem consigo um pouco da cultura dos pampas. Desde as cucas, vinhos, queijos, salames até os chocolates de Gramado, a feira reúne a diversidade da culinária sulista. Na gastronomia, a famosa costela no fogo de chão e o porco no rolete são opções saborosas e que reúnem o tempero e a tradição gaúcha.

Foto:Divulgação/Assessoria

Outro destaque desta edição é a Cozinha Campeira, onde serão feitos, diariamente, pratos típicos da culinária gaúcha, aos olhos do público. No fim do preparo, os pratos, como carreteiro de charque, a paella gaúcha, o pão caseiro de linguiça, estarão disponíveis para degustação. De segunda a sexta-feira, a preparação vai acontecer uma vez por dia, às 20h. Aos sábados e domingos, os pratos são preparados duas vezes, às 14h e 20h).

Foto: Divulgação/Assessoria

A Casa do Gaúcho e a roda de chimarrão também resgatam um pedaço da cultura rio-grandense. “Na Casa do Gaúcho, além de encontrar elementos da cultura, é possível tirar fotos pilchado”, explica Sérgio Silva, organizador da feira.

Para quem gosta de fotografia, a sugestão é visitar a Exposição Fotográfica MULHERES GAÚCHAS, da fotógrafa Simone Brogni. Pela perspectiva e olhar feminino, Simone retrata em fotos coloridas e em preto e branco toda a garra da mulher gaúcha.

A animação da feira fica por conta do grupo tradicionalista Adaga. Pela primeira vez em Campo Grande, o grupo se apresenta todos os dias, com a típica dança gaúcha.

Diversidade

Foto: Divulgação/Assessoria

Além da culinária, a Fenasul traz as tendências da moda inverno 2018, com tricô, malhas e couro. “Trouxemos um pouco de cada área do Rio Grande do Sul. Como o inverno se aproxima, os expositores já estão focados nisso e com muitas novidades”, garante Sérgio Silva.

Na feira, também tem itens de decoração, assessórios, como bolsas e semi-jóias, cutelaria, entre outros.

Serviço

A feira abre de segunda à sexta-feira, das 16 às 22h, e aos sábados, domingos e feriado (30/01), das 12h às 22h. Os ingressos custam R$ 7,00. Menores de 10 anos e maiores de 60 têm entrada gratuita.