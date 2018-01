Aninomato Jogador considerado pela Forbes o mais rico do mundo é desconhecido "Aos 19 anos de idade, o atacante integra a equipe reserva do Leicester, passou também pelo Stoke City e teve formação como jogador no Chelsea e Arsenal"

Você provavelmente não deve ter ouvido falar em Faiq Bolkiah, mas o jogador do Leicester, da Inglaterra, é o mais rico do mundo. Mas como assim? Nascido em Los Angeles, nos Estados Unidos, ele é sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão de Brunei, país asiático, e sua família tem uma fortuna avaliada em 20 bilhões de dólares - cerca de R$ 65 bilhões, segundo a Forbes. Faiq Bolkiah é o jogador mais rico do mundo.

Aos 19 anos de idade, o atacante integra a equipe reserva do Leicester, passou também pelo Stoke City e teve formação como jogador no Chelsea e Arsenal. Apesar de ser norte-americano de nascimento, ele decidiu jogar pela seleção de Brunei, onde já fez cinco partidas e anotou um gol.

Bolkiah, por exemplo, já chegou a gastar 35 milhões de euros (algo em torno R$ 135 milhões) em carros, relógios e joias em apenas um mês recentemente. E seu pai, Jefri, tem nada menos do que 2.300 carros em seu nome. Sim, 2.300. Quase todos de luxo.

Em Brunei, quando completou 50 anos de idade no ano de 1996, o sultão Hassanal Bolkiah chegou a construir um estádio para realização de um megashow de Michael Jackson. Naquela ocasião, o eterno "Rei do Pop" embolsou cerca de 14 milhões de euros pela apresentação no pequeno país do sudeste asiático.

Jefri Bolkiah, pai do atleta, chegou a posar para foto ao lado de Michael Jackson.

Dad with Michael Jackson ????????

Sonho de ser jogador

Além de gastar muito dinheiro com bens materiais, Faiq Bolkiah tem alguns tigres como bicho de estimação, de acordo com publicação do "Daily Mail". Mesmo com tanto dinheiro, ele optou por seguir o sonho de infância e se tornar jogador de futebol profissional, ainda que não seja possível avaliar se será um atleta de alto nível no esporte.

Quando era adolescente, deixou os Estados Unidos e foi para Inglaterra, onde deu os primeiros passos como jovem jogador do Newbury. Em 2009, jogou na base do Southampton, até desembarcar em Londres para tentar a sorte em Arsenal e Chelsea. Faiq Bolkiah está no Leicester desde janeiro de 2016.