Mister Brasil Jovem campo-grandense participa de concurso nacional de beleza representando o MS "Wanderson Lemes procura ajuda para divulgação e parceiros financeiros"

O acadêmico de direito, Wanderson Lemes, 21 anos, representa o Estado em concurso de beleza nacional, que será realizado de 2 a 4 de novembro em Canoas/RS. O jovem, foi eleito mister simpatia Campo Grande 2017, e após a vitória despertou interesse dos organizadores do Mister Brasil Mesoamérica, que o convidaram para representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional do concurso.

O candidato

Wanderson cursa o 1° semestre do curso de Direito. Jovem sonhador, jamais imaginava que um dia iria concorrer a um concurso de beleza, muito menos representar o Estado em âmbito nacional, "Eu era um adolescente gordinho, fora dos padrões exigidos por um concurso de beleza como este, mas havia um sonho dentro de mim. Então após muito esforço e dedicação, os resultados começaram a aparecer", afirmou Wanderson.

Foto: Divulgação/Assessoria

Ele ainda conta que já foi muito rejeitado por não ser 'belo' e não ter um corpo bonito, "isso as vezes me doía, e ao mesmo tempo me motivava a querer ser alguém melhor, sempre pedido a Deus para que onde estivesse pudesse fazer a diferença, sendo com uma palavra, um abraço, ou uma canção," relatou o candidato.

Como todo jovem que busca uma estabilidade em todas as áreas da vida, Wanderson se preocupa com o futuro, “apesar de ter um sonho em trazer a faixa para o nosso Estado, é fundamental a dedicação aos estudos. Sempre procurei, sobretudo, alimentar a mente, pois o conhecimento é a única ferramenta que não pode ser tirada de nós”, disparou.

Foto: Divulgação/Assessoria

Primeiro concurso

O primeiro convite que Wanderson recebeu, foi para desfilar em um programa de TV, sendo modelo para uma marca de roupas, em dezembro de 2016. Logo após a participação, recebeu o convite para concorrer o Mister Campo Grande 2017. Wanderson aceitou e então começou a se preparar, neste concurso, ele conquistou o título de Mister Simpatia 2017. E por uma diferença mínima pontos, não recebeu o título de mister popularidade.

O concurso

O Mister Brasil Mesoamérica é um concurso de beleza que recebe representantes de vários estados brasileiros. Realizado anualmente, o concurso elege um representante para concorrer a etapa internacional. Este ano, será realizado de 2 a 5 de novembro em Canoas, Rio Grande do Sul.

Serão no total, cinco provas classificatórias nas seguintes categorias:

1. Mister Best Model: O Mister Best Model será escolhido pelo jurí técnico. Os candidatos deverão levar um traje fashion de seu gosto, e desfilarão demonstrando atitude, segurança e beleza na passarela.

2. Mister Beatch Beaut: Prova em traje de banho disputada na piscina do Hotel. Candidato com o melhor corpo garante vaga para a semifinal.

3. Mister Fotogenia: Prova em traje de gala para posarem sob as lentes do fotógrafo oficial do evento. O candidato mais fotogênico recebe esse título.

4. Mister Cultura & Turismo: Prova em que os candidatos irão falar aos jurados sobre sua vida pessoal e sobre a cultura e turismo de seu estado. Nesta prova que os candidatos entregarão as lembranças típicas aos jurados.

5. Mister Simpatia: O título de Mister Simpatia, será escolhido por votação entre os próprios candidatos. O vencedor estará classificado para a semifinal.

Parceiros

Em busca de parceiros para divulgação e também ajuda financeira para participar, Wenderson que leva mais do que a beleza sul-mato-grossense para o sul do país, mas também leva com ele o nome de Campo Grande e do Estado de Mato-Grosso do Sul. Se vocE^tiver interesse em ajudar o rapaz, pode estar entrando em contato pelo número: (67) 9243-2214. (Com assessoria).