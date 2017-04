Cultura Jovem lança primeiro livro de série de mistério em Campo Grande

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Escrever ainda é um desafio complicado para alguns, mas Edson Alves Júnior sempre encarou essa tarefa com naturalidade. Desde muito pequeno ele usa suas histórias preferidas, de livros, filmes e séries, para compor narrativas inéditas, criar personagens e viajar por realidades alternativas. Agora com 17 anos, o estudante irá lançar amanhã (18), às 19h30 no Fran’s Café, seu primeiro livro, intitulado “Criminosos”, um romance de mistério que conta a história de seis adolescentes que cometem um assassinato e precisam esconder a todo custo o que fizeram.

“Marcos, Ester, Clara, Bianca, Victor e Alex acabam assassinando uma menina chamada Eva, se arrependem e tentam esconder isso da polícia e de todos ao redor deles, mas guardar um segredo tão grande se torna um fardo”, revela Edson. Apesar da pouca idade, ele se preocupou em usar a obra para discutir de maneira sutil assuntos que considera importantes, como amor, religião, homossexualidade e aborto. “Não vejo os personagens como vilões, mas como seres humanos capazes de qualquer coisa para conseguir o que querem, até mesmo cruzar certas linhas”, comenta o autor.

E esse livro é só o começo, pois Edson pretende que ele seja o primeiro de uma série de mistério com sete outras obras que serão lançadas nos próximos anos. Agora ele está prestes a viajar para os Estados Unidos para estudar cinema, e quem sabe futuramente realizar mais um sonho e transformar sua história em uma série de televisão. “Sempre gostei bastante de escrever, e decidi publicar um livro porque não queria ter essa história guardada só comigo, queria deixar uma marca e mostra-la para o mundo”, completa o estudante.

Serviço

O lançamento do livro “Criminosos”, do autor Edson Alves Júnior, publicado pela Life Editora, será realizado amanhã, 18 de abril, às 19h30 no Fran’s Café, que fica na rua Marechal Rondon, 2453 – Centro.