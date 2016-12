Fato curiso Jovem vai até a igreja para matar pastor com faca mas de repente desaba no chão

Um jovem colombiano teria tentado esfaquear o pastou enquanto era realizado a segunda escola bíblica dominical do ano de 2016, no dia 10/01/, aproximadamente as 12:27 da tarde, a identidade do homem não foi divulgada.

De acordo com as imagens o homem tentou diante dos fiéis da igreja IPUC, da Colômbia, assassinar o Pastor Pedro Pablo Martín.



Por volta das 11:35, o sujeito entra na igreja e passou por uma pessoa não convertida que veio para ouvir a mensagem da salvação que estava para começar.



Os obreiros da acompanharam o jovem até a primeira fila da igreja, aonde o home permaneceu por todo o culto até o momento da ação. Diante do altar onde o pastor Pedro pregava.



Após estar sentado ali durante alguns minutos, o chovem chamou o pastor no canto e lhe disse no ouvido que estava ali para mata-lo. Sem sentir nenhum medo diante a ameaça, o pastor Martín, mandou que o jovem se sentasse na cadeira e deu início a sua mensagem, enquanto o jovem tomou o assento.



Depois de alguns minutos, o jovem se dirige ao pastor no altar, com uma grande faca para esfaqueá-lo, nesse instante é o que acontece o inesperado, o jovem cai no chão, enquanto o pastor Martín clava em alta voz: “Há poder no nome de Jesus”.

O rapaz foi imobilizado e dele foi tomada uma faca. Esse vídeo repercutiu na internet deixando muitas pessoas intrigadas do que teria acontecido. Seriam forças externas que jogou o rapaz ao solo? Alguma dor que o rapaz sentiu? Ou tudo não passou de uma grande armação como alguns internautas acreditam?

Assista o vídeo: