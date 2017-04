Jovens apresentam 1.010 Maneiras de Comprar um Livro Sem Dinheiro

Em abril, comemora-se o Dia Internacional do Livro, um chamamento à importância da leitura na vida das pessoas. Para reafirmar o valor que os livros têm na transformação e no crescimento das sociedades, a Nexa – Mato Grosso do Sul realiza a terceira edição do 1.010 Maneiras de Comprar um Livro Sem Dinheiro.

Durante os dias 8 e 9 de abril, no Shopping Bosque dos Ipês, os jovens do grupo, que é constituído por ex-participantes da Junior Achievement no estado, apresentarão a ação que tem como objetivo incentivar a leitura e o consumo consciente por meio da venda de livros, cujos preços são a realização de alguma atividade que promova a cidadania, a sustentabilidade e o consumo consciente. “Essas ‘prendas’ simbolizam boas práticas e atitudes positivas. Para levar o livro para casa, o comprador deve abraçar um desconhecido, dançar uma música, declamar uma poesia, entre outras ações”, explica Gustavo Lourenço, gestor de eventos e comunicação da Junior Achievement/MS.

Os livros disponíveis para venda nesta edição foram doados pelos alunos que participaram do programa Mini Empresa, da Junior Achievement, no ano passado. Segundo Ione Escobar, gerente de eventos da Nexa-MS, a ideia é que essa ação se amplie cada vez mais. “O sucesso das duas edições anteriores nos faz ter muita expectativa. Esperamos alegrar cada adulto, jovem e criança que vier visitar nosso estande durante o evento”, afirma.

A ação “1.010 Maneiras de Comprar um Livro Sem Dinheiro” foi realizada pela primeira vez no Brasil pelo Nexa Pará. Ao longo dos anos a ação foi se expandindo pelo país. O projeto se inspira no “1010 Ways To Buy Without Money”, que acontece desde 2010, na região da Catalunha, na Espanha.

Serviço

Evento: 1.010 Maneiras de Comprar um Livro sem Dinheiro

Data: 08 e 09 de abril de 2016. No sábado, entre as 10 e 22 horas e, no domingo, das 12 às 20 horas.

Local: Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796