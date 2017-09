Cultura Judi Dench diz que a idade dificulta na hora de fazer filmes

Um dia depois de sua comédia dramática mais recente sobre a realeza, "Victoria & Abdul", estrear no Festival Internacional de Cinema de Veneza, Judi, que recebeu um Oscar por seu papel em "Shakespeare Apaixonado", disse que, ao contrário do teatro, no qual é possível se ajustar a cada apresentação, nos filmes você só tem uma chance.

"É sempre desafiador, estou sempre com medo, sempre com medo", disse a atriz de 82 anos à Reuters em uma entrevista. "Quanto mais velha fico, mais medo sinto".

"É como ter um grande painel de botões e você decide pressionar alguns tantos para fazer o que o roteirista e diretor quer que você faça e depois, quando você vê, pensa 'ah não, eu poderia ter feito isso melhor!'"

Judi iniciou a carreira no teatro e mais tarde fez numerosos papéis na televisão, mas ainda se lembra como, durante um teste para um papel, ouviu que jamais faria um filme "porque tudo em seu rosto está errado".