Famosos Juliana Paes é ovacionada em camarote do 'Rock in Rio'

O sucesso de Bibi Perigosa tem rendido momentos de muita emoção para Juliana Paes. Como nesta edição do Rock in Rio, em que a atriz chegou acompanhada do seu marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, e ouviu a multidão gritando o nome da sua personagem que vem roubando a cena em 'A Força do Querer'.

No festival, a sempre sorridente Juliana curtiu o show da banda Maroon 5 no sábado (17) e seguiu para uma festa privada organizada pelos produtores do RiR, segundo informa o colunista Leo Dias.